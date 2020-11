Mundo Saiba o que Donald Trump e Joe Biden precisam para vencer a eleição nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Trump (E) e Biden em seus discursos durante apuração acirrada das eleições nos EUA

Os estados de Nevada e Geórgia podem definir as eleições dos Estados Unidos nesta quinta-feira (05). Faltam os resultados de cinco estados, mas esses dois devem ser o suficiente para definir quem vai comandar a Casa Branca pelos próximos quatro anos.

Se vencer em Nevada, o candidato democrata Joe Biden terá votos suficientes no Colégio Eleitoral para ser eleito o 46º presidente dos Estados Unidos. Para o republicano Donald Trump, o caminho é mais difícil: é necessário vencer na Geórgia, na Carolina do Norte e na Pensilvânia e virar o resultado em Nevada.

O democrata lidera a corrida com 264 votos no Colégio Eleitoral (para vencer, é preciso chegar a 270). O atual presidente tem 214 e deve garantir mais 3 votos no Alasca (Trump lidera por 29 pontos percentuais no estado), mas o pequeno número de delegados não deve fazer diferença no resultado da eleição.

Nevada deve voltar a divulgar a apuração às 13h (horário de Brasília). Os 6 votos do estado no Colégio Eleitoral são suficientes para que Biden atinja os 270 delegados e vença Trump, segundo projeções da agência de notícias Associated Press. O democrata lidera por menos de 1 ponto percentual no estado.

Também há expectativa de divulgação dos resultados na Geórgia, que vale 16 votos no Colégio Eleitoral. Trump lidera por menos de 0,5 ponto percentual, mas a vantagem tem diminuído consideravelmente.

O republicano lidera também por 1,4 ponto percentual na Carolina do Norte (15 votos) e menos de 3 na Pensilvânia (20 votos), onde a diferença vem diminuindo consideravelmente (eram 14 pontos de vantagem na madrugada de quarta-feira).

Há ainda o Arizona (11 votos). Embora a Associated Press e veículos de imprensa como a Fox News já tenham declarado vitória de Biden no estado, o jornal The New York Times e a CNN ainda apontam possibilidade de virada de Trump.

Manifestantes favoráveis ao presidente protestam em frente ao centro de contagem de votos do condado de Maricopa, onde fica Phoenix, a maior cidade do Arizona. Segundo a agência de notícias Reuters, alguns carregavam rifles. A contagem de votos chegou a ser paralisada temporariamente.

