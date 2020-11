Mundo Itália coloca quatro regiões, incluindo a Lombardia, em lockdown contra o novo coronavírus

5 de novembro de 2020

(Foto: Reprodução)

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, informou nesta quarta-feira (04) que quatro novas regiões da Itália entram a partir desta semana para a zona vermelha – com isolamento e normas mais restritos para barrar a Covid. São elas: Calábria, Lombardia, Piemonte e Vale de Aosta.

Conte já havia assinado na noite desta terça-feira (03) um decreto para instaurar um novo toque de recolher em todo o país, em meio à segunda onda de Covid-19 na Europa. A restrição será das 22h às 5h, começa na quinta-feira (05) e vai até 3 de dezembro.

A Itália é o 6º país com mais mortes (39,4 mil) e o 12º com mais casos (760 mil) no mundo atualmente, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. O país registrou um recorde de 31.756 novos infectados no sábado (31), mas o número de mortes continua bem abaixo das registradas na primeira onda, entre março e abril.

Foram 353 óbitos na quarta-feira (04), contra um pico de 919 registrados em 27 de março. O recorde de casos na época foi no dia 21 do mesmo mês: 6.557 infectados. O anúncio ocorre dias após Alemanha, França e Reino Unido anunciarem lockdowns para frear a nova onda de contágio que se espalha pelo continente.

Três zonas

O país foi dividido em três áreas: zonas vermelhas, laranjas e verdes. Nas zonas vermelhas, as pessoas só poderão sair para trabalhar, levar as crianças para a escola ou por motivos de saúde. É o caso das regiões da Calábria, Lombardia, Piemonte e Vale de Aosta.

As restrições mais rígidas incluem a proibição de entrar e sair da região afetada por ao menos duas semanas e o fechamento de todas as lojas, exceto as de itens essenciais como alimentos.

Nas zonas laranjas, com nível médio de isolamento, entram as regiões da Apúlia e da Sicília. Já as regiões de Abruzos, Basilicata, Campânia, Emilia-Romanha, Friul-Veneza Júlia, Lácio, Ligúria, Molise, Marche, Bolzano, Sardenha, Toscana, Úmbria e Vêneto foram incluídas nas zonas amarelas, com nível mais brando das restrições.

