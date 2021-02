Mundo Os Estados Unidos ultrapassam 27 milhões de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Os EUA lideram o ranking de casos, com mais de 27 milhões, e de mortes pela Covid-19, que somam 463.482, representando um quinto do total no mundo Foto: Reprodução Os EUA lideram o ranking de casos, com mais de 27 milhões, e de mortes pela Covid-19, que somam 463.482, representando um quinto do total no mundo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O número global de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no mundo ultrapassou 106,2 milhões nesta segunda-feira (08), segundo dados coletados pela Universidade Johns Hopkins. Os EUA lideram o ranking de casos, com mais de 27 milhões, e de mortes pela Covid-19, que somam 463.482, representando um quinto do total no mundo.

Apenas no domingo (07), os EUA relataram ao menos 87.727 novos casos, de acordo com acompanhamento do jornal americano The New York Times, e contabilizaram ao menos 1.299 mortes, embora os números provavelmente tenham sido subnotificados, uma vez que os hospitais têm menos funcionários trabalhando no fim de semana.

O ritmo de novos casos, porém, está desacelerando. Na última semana, a média diária de infecções nos EUA foi de 117.993, 31% menor do que a média de duas semanas antes.

As internações nos EUA também estão diminuindo, como aponta o Covid Tracking Project. Neste domingo, havia 81.439 pacientes com Covid-19 hospitalizados nos EUA, ante 84.233 no sábado. Trata-se do menor número desde 19 de novembro.

O Brasil permanece com o segundo maior número de mortos pela Covid-19, com 231.324 óbitos, e é o terceiro em casos, com 9,5 milhões. A Índia é o segundo em casos (10,8 milhões) e quarto em mortes (155.080).

O México está em terceiro em óbitos (166.200) e ocupa a 13ª posição em casos (1,9 milhão). O Reino Unido contabiliza 3,9 milhões de casos e 112.681 mortes, maior total de óbitos na Europa e o quinto maior no mundo.

