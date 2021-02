Polícia Cinco pessoas são presas por porte ilegal de arma e receptação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Policiais militares apreenderam com o grupo pistolas calibre 9mm, uma submetralhadora e dois coletes balísticos Foto: Brigada Militar/Divulgação Policiais militares apreenderam com o grupo pistolas calibre 9mm, uma submetralhadora e dois coletes balísticos. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

Policiais militares do 11°BPM prenderam cinco pessoas por porte ilegal de arma e receptação, no domingo (07), em Porto Alegre. As prisões ocorreram durante uma abordagem veicular.

O condutor do veículo tentou fugir e acabou perdendo controle do carro. Na ação foram apreendidas pistolas calibre 9mm, uma submetralhadora e dois coletes balísticos. O grupo foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

