Os Estados Unidos ultrapassam marca de 16 milhões de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

No sábado (12), a instituição registrou 219.510 novas infecções e mais 2.368 mortes ao longo dos 50 estados do país, além do Distrito de Columbia e demais territórios

Os Estados Unidos chegaram a 16.062.299 de casos do novo coronavírus e ao menos 297.818 mortes relacionadas, segundo dados da Universidade de Medicina Johns Hopkins.

No sábado (12), a instituição registrou 219.510 novas infecções e mais 2.368 mortes ao longo dos 50 estados do país, além do Distrito de Columbia e demais territórios. Ainda no sábado foi o sétimo dia seguido no qual as hospitalizações atingiram um número recorde, com 108.487 pacientes internados, apontou o Covid Tracking Project.

Os EUA registraram 1 milhão de casos da doença somente nos últimos quatro dias. O país levou oito meses para alcançar 8 milhões de infecções, mas menos de dois meses para dobrar esse número.

As novas informações surgem após o comitê consultivo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, em inglês) votar, no sábado, para recomendar a vacina da Pfizer/BioNTech a pacientes com 16 anos ou mais. As doses devem começar a ser administradas já nos próximos dias.

