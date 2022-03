Mundo Os Estados Unidos veem grande mudança de estratégia conforme a Rússia se afasta de Kiev

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Movimento acontece após anúncio russo de que irá reduzir "drasticamente a atividade militar" nos arredores da capital Foto: Reprodução Movimento acontece após anúncio russo de que irá reduzir "drasticamente a atividade militar" nos arredores da capital. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois que o Ministério da Defesa russo anunciou na terça-feira (29) que decidiu “reduzir drasticamente as hostilidades” nas direções de Kiev e Chernihiv, os Estados Unidos já estão observando esses movimentos em andamento – uma grande mudança de estratégia, de acordo com dois altos funcionários americanos.

A Rússia está começando a retirar algumas forças, incluindo Grupos Táticos do Batalhão Russo (BTGs) deixando as áreas circundantes ao redor da capital ucraniana. As forças russas agora recuam em algumas áreas do norte para se concentrar em ganhos no sul e no leste.

Os Estados Unidos avaliam que a Rússia cobrirá sua retirada com bombardeios aéreos e de artilharia da capital, disse uma das autoridades. Ao mesmo tempo, oficiais americanos alertam que os russos sempre podem reverter o movimento, caso as condições da batalha permitam.

A medida segue as negociações de paz entre as delegações russa e ucraniana em Istambul, nesta terça-feira. Na visão dos Estados Unidos, este não é um ajuste de curto prazo para se reagrupar, mas um movimento de longo prazo, à medida que a Rússia enfrenta o fracasso em avançar no norte.

A fonte disse que uma das consequências que preocupam os Estados Unidos é manter os aliados europeus unidos em pressão econômica e apoio militar, já que Washington espera que alguns deles pressionem a Ucrânia a aceitar um acordo de paz para acabar com os combates.

O chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kyrylo Budanov, diz que Vladimir Putin pode estar tentando dividir a Ucrânia em duas – como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

O general Budanov disse que as operações da Rússia em Kiev falharam e agora é impossível para o exército russo derrubar o governo ucraniano. A guerra de Putin agora está focada no sul e no leste do país, disse ele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo