Durante um comício no último sábado, o presidente Donald Trump disse que pediu para "reduzirem a testagem", já que os exames revelam o alto número de contaminações. (Foto: Reprodução)

Pelo segundo dia consecutivo, os Estados Unidos registraram um número recorde de novos casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, com 41.113 infecções em 24 horas, segundo o levantamento feito pelo jornal The New York Times. O número de diagnósticos aumentou 54% nas últimas duas semanas, e a Flórida vê uma piora sem precedentes da situação epidemiológica, o que levou o governador republicano Ron DeSantis a interromper a retomada das atividades econômicas no Estado.

Na quinta-feira (25), o Texas, também governado por um republicano, já havia anunciado uma pausa nas medidas de desconfinamento. Os governadores do Novo México e do Arizona também anunciaram providências semelhantes. Nesta sexta, o governador do Texas, Greg Abbott, ordenou o fechamento dos bares.

Ainda na quinta, ao menos quatro estados — Alabama, Alasca, Montana e Utah — registraram o maior número de mortes diárias desde que a pandemia começou. A Califórnia, que impôs uma quarentena nos primeiros dias da pandemia, viu o total de casos em seu território dobrar no último mês, ultrapassando 200 mil.

No país, o total de casos de Covid-19 ultrapassa 2,4 milhões, com 124 mil mortes. Uma estimativa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, no entanto, aponta que o total de infectados pode ser 10 vezes maior que o oficial. Em diversos estados no Sul e no Oeste, o vírus vem sobrecarregando hospitais e forçando a revisão dos planos de retomada da economia.

A situação na Flórida é particularmente difícil. Nos últimos dois dias, o estado no Sul americano registrou mais de 10 mil casos, elevando o total de diagnósticos para 114 mil. No dia 1º de junho, o total de infectados era de 56.830. Em Orange County, condado que engloba a região de Orlando, há uma média de 353 casos confirmados por dia, 4,8 vezes mais que há duas semanas.

Nesta sexta-feira 926), o Estado, famoso por suas festas e praias, decidiu proibir o consumo de álcool em bares para conter a explosão de casos do novo coronavírus, especialmente entre os jovens.

“Com efeito imediato, o Departamento de Regulação Corporativa suspende o consumo de álcool em bares de todo o estado”, afirmou o órgão em um tuíte, logo após o Texas anunciar o fechamento de seus bares devido ao ressurgimento do vírus.

A conduta do republicano DeSantis, um dos maiores aliados de Donald Trum, é bastante questionada. O governador, tal qual Trump, vem se recusando a defender o uso de máscaras, apesar das evidências científicas. Prefeitos vêm passando suas próprias leis para obrigar o uso do equipamento de proteção e até mesmo o senador Marco Rubio, um proeminente republicano, disse que “todos deveriam usar a droga da máscara”.

Nesta semana, a cientista que era responsável pelas estatísticas epidemiológicas no estado, Rebekah Jones, acusou o governo de manipular os dados para esconder a real dimensão da pandemia. Demitida em maio por “insubordinação”, Jones diz ter evidências que o departamento estadual de Saúde foi instruído a “mudar os números e começar lentamente a apagar mortes e casos” para parecer que o cenário vinha melhorando perto do feriado de 4 de julho, Dia da Independência nos EUA. DeSantis negou as acusações.

Os 41 mil novos casos batem o recorde que havia sido estabelecido na véspera, quando 36.880 novos casos foram confirmados, pela contagem do New York Times. Os números elevados no país também são resultado do aumento dos testes — o que, por si só, não explica a alta nos números de contágios registrados. Durante um comício no último sábado, o presidente Donald Trump disse que pediu para “reduzirem a testagem”, já que os exames revelam o alto número de contaminações.

Frente ao agravamento da situação, a Casa Branca anunciou que sua força-tarefa de combate à Covid-19 voltaria a se reunir pela primeira vez em quase dois meses.

O governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, que decretou uma quarentena rígida e conseguiu conter a pandemia em seu estado, criticou os governadores que iniciaram a retomada econômica antes de reduzir a disseminação da Covid-19, alinhando-se com as posições do presidente Donald Trump.

“O que está acontecendo neste país é ao mesmo tempo assustador e revelador. Está na hora de os Estados Unidos acordarem e encararem os fatos inegáveis.” As informações são dos jornais O Globo e The New York Times.

