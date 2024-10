Mundo Os EUA afirmam que não veem evidências da existência de bunker secreto do Hezbollah com 500 milhões de dólares

Israel divulgou uma ilustração do suposto bunker Foto: FDI/Divulgação Israel divulgou uma ilustração do suposto bunker. (Foto: FDI/Divulgação)

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou nesta quarta-feira (23) que o país não vê evidências de que haja um bunker secreto do Hezbollah com mais de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) em dinheiro e ouro construído sob um hospital em Beirute, no Líbano. A existência do bunker foi revelada por Israel nesta semana.

“Não vimos evidências disso [existência do bunker] até o momento. Mas, como sabem, continuaremos a colaborar com nossos colegas israelenses para obter uma compreensão mais precisa do que eles estão observando”, disse Austin em entrevista coletiva.

Os Estados Unidos são os maiores aliados de Israel e dão apoio financeiro e retórico ao país do Oriente Médio nas guerras contra o grupo terrorista Hamas, na Faixa de Gaza, e o grupo extremista Hezbollah, no Líbano.

Por questões de segurança, o hospital que fica acima do suposto bunker foi evacuado. O governo israelense garantiu que não vai bombardear o local.

