Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Uma possível inclusão da Venezuela no bloco sequer foi mencionada durante as discussões formais da cúpula

Os países reunidos na Cúpula do Brics aprovaram nesta quarta-feira (23) a entrada de 13 novos integrantes no bloco de cooperação mútua. A Rússia, que ocupa a presidência rotativa do grupo neste ano, será responsável por convidar formalmente os novos integrantes.

São eles: Turquia, Indonésia, Argélia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. Esses países serão consultados sobre a possibilidade de integrar o bloco como Estados Parceiros. Essa categoria dá direito à participação nos fóruns multilaterais, mas, em caso de divergências, a palavra final será dos integrantes plenos.

Uma possível inclusão da Venezuela no bloco sequer foi mencionada durante as discussões formais da cúpula, que ocorre em Kazan, na Rússia. Nos últimos dias, a diplomacia brasileira atuou para barrar o convite à república bolivariana, apelando ao princípio do consenso dentro do grupo.

Cúpula do Brics confirma convite a 13 países para integrar o grupo econômico

