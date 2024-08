Esporte Paris 2024: Os favoritos que decepcionaram na Olimpíada

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Uma das esperanças de medalha para o Brasil, Marcus D'Almeida foi eliminado nas oitavas de final do tiro com arco. (Foto: Miriam Jeske/COB)

Número 1 do mundo no tênis feminino, a polonesa Iga Swiatek ficou de fora da final do ouro olímpico do tênis nesta quinta-feira, ao cair surpreendentemente nas semifinais contra a chinesa Quinwen Zheng. A sétima colocada do ranking derrotou Swiatek por 6-2 e 7-5. Com a derrota, Iga Swiatek se une a outros atletas de destaque de suas modalidades que, embora fossem favoritos, não chegaram à medalha individual dourada em Paris-2024.

Número um do ranking mundial, o arqueiro brasileiro Marcus D’Almeida acabou se complicando nas classificatórias e pegando um forte rival nas oitavas de final. O resultado? Uma eliminação precoce e o sonho do ouro adiado.

Já a alegria do mesatenista Wang Chuqin, ouro nas disputas em dupla, durou pouco. Número 1 da modalidade, o atleta perdeu para um azarão, o 26º do ranking, após um fotógrafo acidentalmente quebrar sua raquete principal.

O caso aconteceu enquanto os fotógrafos disputavam posição para fotografar o vitorioso Wang Chuqin e seu parceiro de jogo Sun Yingsha, após a vitória sobre a Coreia do Norte nas duplas mistas, na terça-feira.

Wang entrou em ação novamente no simples masculino — com uma nova raquete — e perdeu para o sueco Truls Moregard. Antes da partida, o chinês admitiu que “perdeu um pouco o controle das emoções” após perder sua raquete principal. O incidente aconteceu quando Wang brevemente colocou sua raquete de lado para hastear a bandeira chinesa em comemoração ao triunfo no torneio de duplas, disseram repórteres no local.

Surpresa e choro

Além de número um do mundo, a judoca francesa Romane Dicko lutava em casa. O favoritismo dela, no entanto, foi barrado pela brasileira Beatriz Souza, que a derrotou na semifinal. Dicko ficou com o bronze.

A judoca japonesa Uta Abe comoveu o mundo ao ir às lágrimas depois de perder na estreia de Paris-2024. Ela deixou o tatame aos prantos após a derrota para Diyora Keldiyorova, do Uzbequistão, atual número 1 do mundo.

Apesar da boa fase da adversária, Uta Abe era considerada “superfavorita” na categoria 52 kg, e o resultado surpreendeu fãs do esporte.

Mau perdedor

Outro número 1 do mundo que deixou Paris-2024 frustado foi o esgrimista Sandro Bazadze. Ele reclamou com veemência dos juízes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao ser eliminado nas oitavas de final da prova de sabre masculino, no sábado.

“Os juízes, como em Tóquio, estão me matando pela segunda vez”, disse Bazadze aos repórteres, em referência à derrota na semifinal diante do tricampeão olímpico Aron Szilagyi em 2021. “Voltei e me tornei o número um do mundo, me preparei para os Jogos Olímpicos, mas ela me matou”, insistia.

Em Paris, o georgiano se recusou a sair do local da prova e gritou contra a árbitra espanhola Vanesa Chichón, depois de esta ter recorrido ao vídeo para declarar que o egípcio Mohamed Amer havia conseguido o toque que lhe deu a vitória por 15-14.

O bicampeão europeu continuou a esbravejar contra ela depois, mas Chichón o ignorou e deixou a arena do Grand Palais, no centro de Paris. Nas redes sociais, o esgrimista compartilhou mensagens de pessoas que torciam por ele e reclamavam de uma suposta pontuação “injusta”.

2024-08-05