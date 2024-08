Esporte Paris 2024: Piu e Matheus Lima se classificam à semifinal dos 400m com barreiras

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Piu (E) e Matheus Lima (D) disputam a próxima etapa na quarta. (Foto: Wander Roberto / COB)

Alison dos Santos, o Piu, fez sua estreia em Paris-2024 nessa segunda-feira (5), nos 400 metros com barreiras. Na prova eliminatória, em que os três primeiros colocados de cada grupo avançam de fase, o brasileiro — com seu cabelo roxo, da cor da pista — terminou em 3º lugar na terceira bateria e passou para a semifinal, marcada para a próxima quarta-feira. Na última série da prova, Matheus Lima ficou em 2º e também está classificado.

Piu competiu depois de seus rivais e viu o norte-americano Rai Benjamin, que correu na primeira bateria, terminar em primeiro (48s82). O mesmo aconteceu com o norueguês Karsten Warholm, que veio no segundo grupo, e também terminou em primeiro (47s57). Já o brasileiro foi bem e se manteve na primeira colocação, mas tirou o pé no fim ao achar que a ponta estava garantida, e acabou ficando na terceira colocação em sua bateria, com um tempo de 48s75.

“Vi que eu passei primeiro, que tinha um CJ Allen ali perto, falei “tá tranquilo, não tem necessidade de me matar”. Mas eu só vi mesmo que eles (me) passaram quando eu passei a linha mesmo, mas foi um descuido. Tomei até um puxão de orelha do treinador (Felipe de Siqueira)”, afirmou Alison ao fim da prova.

Na classificação-geral da prova, de acordo com os tempos na pista, Piu ficou em 13º, à frente de Rai Benjamin (16º). O melhor tempo foi do norueguês, atual detentor do recorde mundial da modalidade.

Desde Tóquio-2020, entre os três, o brasileiro foi o único que melhorou seu tempo: depois do bronze com 46s72 na última Olimpíada, Piu chegou a correr em 46s29 em 2022, o que lhe rendeu o título mundial. Neste ano, sua melhor marca é de 46s63, mas Benjamin é o detentor do melhor tempo em 2024, com 46s46.

Estreante

Enquanto Piu já experimentou o pódio em Tóquio-2020, a última bateria dos 400 metros com barreiras teve um estreante em Jogos Olímpicos: Matheus Lima, que fez a prova em 48s90 e ficou na 2ª colocação de seu grupo, posição que também o garantiu na semifinal da competição.

Em uma chegada sensacional, o corredor se esticou e pulou da quinta para a segunda posição nos metros finais, garantindo-se nas semifinais. “O objetivo era classificar, e passei com estratégia e confiança. Vamos para cima, um passo de cada vez”, afirmou o velocista.

Já Chayenne da Silva, nos 400m com barreira feminino, que tinha corrido no domingo, disputou a repescagem nessa segunda, mas não conseguiu se classificar à semifinal.

No salto com vara, Juliana de Menis Campos se despediu da competição feminina. Ela não conseguiu saltar 4,55m. O mesmo aconteceu com Lucas Carvalho, que ficou em terceiro lugar na repescagem dos 400m rasos e, com isso, o brasileiro não tem mais chances na competição.

