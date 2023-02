Economia Os melhores aplicativos de apostas e uma alternativa tradicional

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Os aplicativos, que antes eram raros, se tornaram comuns entre as principais empresas do setor. (Foto: Divulgação)

Com a popularização do mercado de apostas no Brasil e o crescimento de empresas operando no país, a variedade de alternativas para atrair o jogador cresceu. Bônus de boas-vindas, apostas grátis, mercados alternativos, ampla gama de esportes disponíveis e ações especiais são encontrados aos montes em todos as casas de apostas no país.

No entanto, uma ferramenta vem ganhando atenção especial nos últimos anos: os aplicativos, que antes eram raros, se tornaram comuns entre as principais empresas do setor.

Nomes de peso do cenário nacional, como Betano, Betfair e Sportsbet.io, possuem apps que se consolidaram entre os usuários e são muito usados pelos apostadores que costumam realizar suas apostas através do celular.

A Betano apresenta um aplicativo com interface simples e intuitiva, cash-out das apostas, que utiliza pouca memória, permite rápido carregamento dos eventos e oferece promoções e ferramentas exclusivas da casa de apostas, como o Bet Mentor e as Super Odds.

A principal bolsa de apostas do mundo, a Betfair, também disponibiliza seu aplicativo, que apresenta um layout extremamente amigável ao usuário, variedade enorme de esportes e mercados, cash-out e todas as promoções disponíveis no site.

Outro aplicativo que merece menção como um dos melhores do mercado brasileiro é o da Sportsbet.io. Além de uma interface excelente, a ferramenta oferece uma facilidade enorme ao usuário para realizar suas apostas e um suporte completo.

No entanto, uma casa de apostas foge do que está se tornando convencional e não disponibiliza um aplicativo aos usuários, mas segue em crescimento e se consolidando como uma das principais empresas do setor no Brasil: a KTO.

Com uma versão mobile do seu time extremamente agradável aos usuários e responsiva, que exige pouco tempo de carregamento, a KTO app se difere das concorrentes e não deixa a desejar quanto à facilidade de apostas em dispositivos móveis.

Logo na página inicial do site, é possível encontrar as principais promoções, esportes, a Malandrinha, uma das ofertas exclusivas da casa, as ligas populares do momento e um breve resumo da empresa, incluindo a história desde a fundação, informações sobre segurança, suporte e métodos de pagamento. Para fazer o login é super simples e a aba para entrar fica na parte superior da tela.

Após inserir suas credenciais, o apostador encontra facilmente todas as principais competições para analisar as partidas, além das cotações especiais oferecidas pela casa diariamente. Na aba ‘destaques’ é possível encontrar todos os eventos de futebol do dia. Sem precisar ser redirecionado, o usuário também se depara, apenas descendo a página, com os jogos de todos os esportes que estão acontecendo no momento e não precisa ir a lugar algum para encontrar todas os mercados abertos: apenas clicando na seta ao lado dos nomes das equipes é possível abrir as opções de apostas daquela partida.

Para encontrar outras modalidades de jogos, promoções e Malandrinha também é muito simples e só é preciso abrir a coluna à esquerda clicando no ícone superior. E quando quiser depositar, o jogador também encontra os atalhos na página inicial, dessa vez, no canto superior direito.

Portanto, a KTO investe e disponibiliza um site extremamente agradável e simples de utilizar na versão mobile para ser uma alternativa competitiva aos novos aplicativos oferecidos pelas grandes concorrentes atuais.

