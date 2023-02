Política Ministro da Justiça diz que o “8 de janeiro deixa legado de tentativa de ruptura da ordem democrática”

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Ministro comentou as investigações a respeito dos ataques aos Três Poderes Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou, em entrevista nesta quarta-feira (08), que os ataques de 8 de janeiro deixam “um legado de tentativa de ruptura da ordem democrática” no Brasil.

“Houve falhas e ausência das forças policiais que detêm a competência do policiamento ostensivo na Esplanada. E isto resultou em portas abertas para que os vândalos pudessem realizar seus intentos destrutivos”, disse.

Durante a conversa, Dino defendeu a criação de uma Guarda Nacional responsável pela proteção das áreas cívicas na capital federal. Ao ser questionado sobre a possibilidade de Ibaneis Rocha (MDB) retornar ao governo do Distrito Federal, Dino apontou que apesar de a hipótese ser “cabível e possível”, a decisão cabe ao STF (Supremo Tribunal Federal).

A respeito da possibilidade de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) ser instaurada para apurar os atos de 8 de janeiro, o ministro avaliou que uma CPI pouco ajudaria nesse contexto. “Por que gastar tamanha energia cívica, tempo e dinheiro em uma investigação que já está acontecendo?”, questionou Dino.

Minuta golpista

Ao falar sobre a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Dino ressaltou: “Se um dia alguém cogitar me entregar um papel com o planejamento de crime, não me entregue, porque será preso imediatamente”.

Na avaliação do ministro, o documento encontrado na casa de Torres, “é um elo de uma cadeia cujos fatos estão sendo revelados, como, por exemplo, a inusitada reunião entre agentes políticos para grampear um ministro do STF”.

Dino se referia aos áudios obtidos pelo portal Brazilian Report, nos quais o hacker Water Delgatti Neto disse ter tentado clonar o telefone do ministro Alexandre de Moraes.

