Política "Momento de infâmia", diz o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso após um mês dos atos criminosos

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Luís Roberto Barroso, vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que episódio de 8 de janeiro entrará para a história do Brasil como “um momento de infâmia, mas também como prova da força das instituições e da importância da união de todos para defendê-las”.

Nesta quarta-feira (08), os atos que depredaram prédios da Praça dos Três Poderes no início do ano completaram o primeiro mês.

“Com extraordinária dedicação e competência, a Ministra Rosa Weber liderou a recuperação do prédio do Supremo em menos de um mês. E na reinauguração das instalações, fez um discurso antológico, com a presença do Presidente da República e do Presidente do Congresso Nacional”, disse.

Para Barroso, a imagem do Plenário reconstruído simboliza a vitória da Justiça sobre a violência, da Constituição sobre o golpismo, da democracia sobre o atraso. Apenas entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou mais 152 pessoas por participação nos atos.

Ao todo, já foram apresentadas seis levas de denúncias, atingindo o total de 653 pessoas. Na terça-feira (07), a AGU (Advocacia-Geral da União) pediu à Justiça Federal do Distrito Federal que o bloqueio de bens de presos por depredar os prédios seja elevado dos atuais R$ 18,5 milhões para a R$ 20,7 milhões. A ação tramita sob sigilo.

