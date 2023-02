Porto Alegre Começa a venda de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Desfiles ocorrerão nos dias 3 e 4 de março Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

O Carnaval de Porto Alegre, que irá ocorrer nos dias 3 e 4 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco, terá 10 mil ingressos gratuitos para arquibancadas nas duas noites de desfiles das escolas de samba. A distribuição será on-line, a partir das próximas semanas, por meio da plataforma Sympla. Nesta quarta-feira (08) começou a venda para os setores pagos.

“O Carnaval é uma das manifestações mais legítimas da cultura brasileira. A prefeitura está somando esforços com as ligas, escolas e parceiros para fazermos, juntos, uma grande festa neste ano. Estamos oportunizando ingressos gratuitos nas arquibancadas, para ampliar o acesso da população”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Ingressos gratuitos

Poderão ser emitidas duas entradas para as arquibancadas por CPF cadastrado também pelo Sympla. As instruções serão divulgadas em breve.

A gratuidade dos ingressos foi estabelecida em acordo entre a prefeitura e as Ligas Carnavalescas – União das Escolas de Samba de Porto Alegre e União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre – atendendo à decisão da gestão municipal, que busca retomar o protagonismo do evento e democratizar o acesso para assistir os desfiles.

Camarotes e frisas

O Carnaval 2023 no Porto Seco marca a volta dos camarotes de dois pisos. A venda dos ingressos para os 90 espaços partem de R$ 150. No total, a capacidade de público nos camarotes e frisas é de 2.475 pessoas.

A comercialização será feita pela Opinião Produtora, por meio de acordo estabelecido com as Ligas Carnavalescas. Os interessados podem efetuar a compra nos pontos de venda: na bilheteria oficial, na Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil, 2611 – Loja 249), ou pelo site sympla.com.br.

Estrutura

A Prefeitura de Porto Alegre iniciou o processo de contratação da empresa que fará a construção das estruturas carnavalescas no Complexo Cultural do Porto Seco. Um edital para locação e execução (montagem, desmontagem, inspeção e manutenção) de estruturas metálicas diversas, estandes e PPCI do local para a realização das festividades, será publicado no Diário Oficial de Porto Alegre nos próximos dias.

Recursos para estrutura

São R$ 1,771 milhão para a estrutura das arquibancadas, das frisas e dos camarotes; R$ 1,066 milhão para sonorização e iluminação; R$ 28,7 mil para banheiros químicos e R$ 66 mil para o Festival de Bronze, que será realizado na Restinga. A montagem deve iniciar no dia 16 de fevereiro.

Recursos para as escolas

A prefeitura destinou, via edital, R$ 2,286 milhões para as escolas realizarem o Carnaval 2023, em recursos do Fumproarte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e de emendas parlamentares. Deste total, R$ 506 mil foram aportados para escolas de samba da Região Metropolitana.

