Rio Grande do Sul registra em 2022 o menor número de ataques a banco desde 2012

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Em 2022, foram 30 ocorrências do tipo; no recorde da série histórica, em 2015, foram 287 Foto: Reprodução Explosivos foram usados em um dos ataques. (Foto: Divulgação)

Conforme os indicadores de criminalidade divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, o Rio Grande do Sul teve no ano passado o menor número de ataques a banco desde 2012. Em 2022, foram 30 ocorrências do tipo; no recorde da série histórica, em 2015, foram 287.

A série história para esse tipo de crime começa em 2012, somando roubos e furtos a instituições bancárias. Antes, os furtos não entravam no indicador, que levava em conta somente os roubos.

Para o delegado João Paulo de Abreu, um dos fatores que contribuíram para a redução desse indicador é o aperfeiçoamento das investigações. Além disso, o trabalho integrado com a Brigada Militar tem sido um fator importante para coibir os ataques. E também a parceria com o Instituto-Geral de Perícias, que auxilia na coleta de vestígios para ajudar a chegar nos autores dos crimes.

Rio Grande do Sul registra em 2022 o menor número de ataques a banco desde 2012