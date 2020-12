Rio Grande do Sul Os novos casos de contágio pelo vírus da aids caíram no Rio Grande do Sul, mas o índice ainda está acima da média nacional

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Taxa de mortalidade por aids entre os gaúchos também continua superior à do País. (Foto: EBC)

Apesar de uma queda acentuada nos novos casos de infecção por HIV entre 2007 e 2018 (5.077 para 3.083, quase 40%), o Rio Grande do Sul continua acima da média nacional no índice de notificações do vírus, causador da aids. Enquanto o Brasil teve 17,8 casos por 100 mil habitantes em 2019, no Estado a taxa foi de 27,2. A mortalidade é de 5,3 e também supera a do País (10).

“O indicador segue elevado, mas também em tendência de queda quando comparado com 2008, ano em que a taxa era de 45,8 novos casos a cada 100 mil habitantes”, ressalta o governo gaúcho.

A taxa de mortalidade por aids no Rio Grande do Sul também continua superior à do País: dez óbitos por 100 mil habitantes em 2018 no Estado, enquanto no Brasil o índice foi de 5,3 no mesmo período.

Os números sobre a epidemia estão no estudo produzido pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística), vinculado à Seplag (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), divulgado nesta terça-feira (8). A pesquisa traça um panorama sobre as metas fixadas pela ONU (Organização das Nações Unidas) para garantir melhor saúde e bem-estar da população.

Desenvolvida pelos analistas pesquisadores Guilherme Risco e Marilene Dias, a avaliação inclui dados do Ministério da Saúde, em sua maioria, atualizados até 2018 sobre mortalidade materna, neonatal e na infância, doenças transmissíveis e não transmissíveis, acidentes em estradas, acesso a serviços de saúde, dentre outros.

O chamado “ODS (Objetivo do Desenvolvimento Sustentável) nº 3 – Saúde e Bem-Estar” – tem nove metas a serem alcançadas até 2030, que servem como base para analisar a evolução dos resultados.

“Embora várias metas estabelecidas pela ONU não sejam de competência dos governos locais, as gestões do Estado e dos municípios podem fazer muito para que elas sejam cumpridas ao final do prazo”, destaca Guilherme.

Mortalidade infantil

Quanto à mortalidade neonatal (até 27 dias de vida), o Rio Grande do Sul registrou 7,1 mortes por 1 mil nascidos em 2018, número constante nos últimos anos e menor do que o registrado no início da série, em 2000, quando era de 9,5 mortes por 1 mil nascidos.

No Brasil, a taxa caiu de 13,6 em 2000 para 8,5 em 2018. A meta estabelecida pela ONU para 2030 é de, no máximo, cinco mortes por 1 mil nascidos vivos.

Quando se considera a mortalidade de crianças menores de cinco anos, cuja meta no ODS é de, no máximo, oito mortes por 1 mil nascidos vivos, o Estado registrou 11,4 mortes por 1 mil nascidos vivos em 2018, o segundo melhor desempenho do país, atrás somente de Santa Catarina (10,8) e abaixo da média nacional (14,2).

No que se refere à meta relacionada com a atenção à saúde da mulher na gestação e no parto, o Rio Grande do Sul estava em 2018 próximo dos valores estabelecidos pela ONU como referencial.

No último ano analisado, o Estado registrou taxa de mortalidade materna de 36,4 por 100 mil nascidos vivos, contra 56,3 por 100 mil nascidos vivos no país. A meta do ODS é de, no máximo, 30 mortes por 100 mil nascidos vivos até 2030.

Suicídios

Entre as causas de morte prematura na população adulta (20 a 59 anos) por doenças não transmissíveis (cardiovasculares, neoplasia, doenças infecciosas, entre outras), as neoplasias (tumores) foram a causa de 41,2 mortes a cada 100 mil habitantes na idade indicada, seguida das doenças do aparelho circulatório (28,3), doenças do aparelho respiratório (9,5) e digestivo (9,4).

Com exceção das doenças do aparelho circulatório, que registraram tendência forte de queda, passando de 47,1 mortes para cada 100 mil pessoas em 2000 para o patamar mais recente, as demais causas apresentaram estabilidade ao longo do período.

Relacionado à saúde mental, o suicídio registra números preocupantes no RS, com a mais alta taxa do País. Em 2018, ocorreram 10,9 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes no Estado, contra taxa de 6,1 no Brasil. O número no Rio Grande do Sul foi mais alto em 2017 (11,9), mas, ainda assim, a taxa registrada em 2018 foi a segunda maior da série histórica analisada, iniciada em 2000.

Acidentes de trânsito

O Rio Grande do Sul registrou em 2018 a menor taxa da série histórica na meta que avalia mortes por acidentes de trânsito. No ano, o Estado chegou a 15,5 mortes por 100 mil habitantes, taxa próxima da obtida pelo país (15,6). Das 1.757 vítimas desses acidentes no Estado, a maioria é de ocupantes de automóveis, com 37% do total. Em seguida, vêm motociclistas (22%) e pedestres (20%).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul