Porto Alegre Faltando mais de dois meses para o fim do ano, o Procon de Porto Alegre já tem a primeira pesquisa de preços para a ceia de Natal

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Órgão municipal ainda fará mais dois levantamentos, em novembro e dezembro. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Procon de Porto Alegre concluiu nesta semana a primeira pesquisa de preços dos produtos mais consumidos na ceia de Natal. Faltando mais de dois meses para a data comemorativa, o órgão municipal observou 24 itens em 16 supermercados, contribuindo assim para que o consumidor compare valores e gaste menos no fim do ano. O levantamento será repetido em novembro e dezembro.

Dentre os destaques estão os o panetone tradicional (de frutas) com 400 ou 500 gramas, situado atualmente em uma faixa de R$ 6,09 a R$ 22,98. Já a castanha-de-caju tem custo oscilando entre R$ 5,49 (50 gramas) e R$ 17,90 (120 gramas). Já o quilo das principais carnes servidas na ceia (chester, tender e peru) foram encontradas, respectivamente, por R$ 19,98, R$ 5,99 e R$ 12,98. O quilo do pernil suíno com osso, por sua vez, foi encontrado por valores de R$ 12,90 a R$ 24,90.

Das quatro frutas em calda pesquisadas, o pêssego (450 gramas) apresenta menor variação no valor, custando entre R$ 5,99 e R$ 8,79. A pesquisa aponta, ainda, que o abacaxi e o figo, ambos com 400 gramas, têm maior diferença, em uma faixa de R$ 6,90 a R$ 12,98 e de R$ 7,99 a R$ 17,89, respectivamente. Já a cereja em calda foi encontrada teve valor mínimo de R$ 4,19 e máximo de R$ 9,98.

O consumidor também pode fazer a sua pesquisa de preços para esses e outros produtos da lista pelo aplicativo Menor Preço (Nota Fiscal Gaúcha), disponível para download nas plataformas IOS e Android. Por meio dessa ferramenta, é possível pesquisar e comparar valores em diferentes estabelecimentos.

Colaboração

Ainda de acordo com o Procon da capital gaúcha (ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), os consumidores têm papel fundamental na eficácia do levantamento, a fim de que os dados reflitam a realidade do mercado com a máxima confiabilidade possível.

Para isso, sempre que é feita uma compra, as autoridades municipais e estaduais orientam que seja solicitada a inclusão do número do CPF (Cadastro da Pessoa Física) na nota fiscal. Mais informações podem ser obtidas em www.prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre