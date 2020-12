Economia Bitcoin perto dos US$ 20.000. O que vem a seguir?

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Investir em Bitcoin no Brasil passou a ser algo comum quase do dia para a noite. Foto: Reprodução

O Bitcoin voltou a entrar no radar de milhares de investidores nas últimas semanas. A principal criptomoeda está cada vez mais próxima dos US$ 20.000, o valor mais alto que já alcançou.

Agora, ao contrário do que aconteceu em 2017, ano em que subiu de forma vertiginosa, o Bitcoin tem feito a caminhada para o topo sem grande alarde. Embora isso possa estar prestes a mudar!

A razão é que o crescimento em 2020, ainda que notável, está acontecendo de forma mais sustentada. Em 2017, por outro lado, o valor subiu de forma abrupta. Investir em Bitcoin no Brasil passou a ser algo comum quase do dia para a noite. Muita gente, mesmo sem alguma vez ter ouvido falar nesse ativo, decidiu investir dinheiro para tentar ganhar com o movimento de subida. Essa entrada de dinheiro contribuiu para uma rápida subida do preço.

Mas como diz o ditado: “quanto mais alto, maior é a queda”. Foi o que aconteceu. A subida rápida não tinha sustentação, e o Bitcoin teve uma esperada correção. Em menos de um ano a criptomoeda desceu do Céu ao Inferno, chegando novamente a valores próximos de US$ 3.000.

Então o que pode mudar agora?

O Bitcoin está tendo um ano impressionante. A criptomoeda já subiu quase 150% neste ano. No entanto, o tema ainda não está merecendo nem metade da atenção do que merecia no final de 2017. Podemos perceber isso olhando para as tendências de pesquisa no Google.

O índice de popularidade da pesquisa “Bitcoin” atingiu o seu valor mais alto no final de 2017. Agora, em uma escala de 0-100, está ainda na casa dos 25. Isso mostra que a margem para subir é enorme.

O interesse que já existe subiu devido à antecipação em torno do aumento do preço do Bitcoin para um novo máximo histórico. Mas se isso ainda não aconteceu, então tudo é somente antecipação. Por outro lado, se o Bitcoin superar esse marco dos US$ 20.000, isso será para muitos a prova de que a criptomoeda está mais do que viva.

Mais do que isso, o Bitcoin voltará a ser notícia em todo o mundo, chamando uma vez mais a atenção das massas, tal como aconteceu em 2017. Isso poderia significar uma nova corrida à criptomoeda e a consequente subida do seu preço, pois quanto maior é a procura, mais tende o preço a subir.

Qualquer previsão sobre o preço da criptomoeda é falível. No entanto, há sinais como esse que estão muitas vezes presentes na cabeça de qualquer investidor.

Empresas gigantes olham para as criptomoedas

Algo que também pode estar contribuindo para o aumento do preço do Bitcoin é o interesse de grandes empresas na sua tecnologia. Recentemente o PayPal anunciou que em breve será possível investir em criptomoedas através da sua plataforma, permitindo ainda fazer compras com Bitcoin em mais de 26 milhões de estabelecimentos comerciais.

De acordo com a empresa, “os consumidores poderão converter o seu balanço de criptomoedas em dinheiro fiat (dinheiro convencional), sem qualquer custo adicional”, o que ajudará a levar as criptomoedas a mais usuários.

Isso aumenta a popularidade do mercado, já que torna mais simples o uso de uma tecnologia que há 10 anos era conhecida por poucos.

Mas o PayPal não é caso único. O Facebook também tem o lançamento de uma criptomoeda previsto para janeiro de 2021. O projeto, que inicialmente foi anunciado em 2019, tem sofrido adiamentos devido à regulação, mas parece agora mais próximo de sair do papel.

Tudo isso são sinais de que as criptomoedas poderão ter um papel cada vez mais relevante nas sociedades do futuro. É difícil dizer qual o concorrente que sairá na frente, mas parece certo que, em um mundo em que as criptomoedas sejam centrais, o Bitcoin é a mais bem posicionada para ganhar a corrida.

