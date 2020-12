Esporte Alejandro Sabella, ex-técnico da Argentina, morre aos 66 anos

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Alejandro Sabella foi vice-campeão mundial pela Argentina, em 2014. Foto: Reprodução/Twitter Alejandro Sabella foi vice-campeão mundial pela Argentina, em 2014. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Alejandro Sabella, técnico que esteve no comando da seleção vice-campeã da Argentina na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, morreu nesta quarta-feira (8), aos 66 anos. Ele foi vítima de um vírus que complicou uma cardiopatia aguda.

Sabella tinha apresentado leve melhora em seu quadro de saúde, mas na última segunda-feira (7), o ex-técnico piorou, de acordo com o jornal argentino Olé. Ele estava internado há duas semanas em Belgrano, na Argentina, depois de sofrer complicações causadas por uma arritmia cardíaca.

Após ser internado, Alejandro contraiu um vírus no hospital e precisou ser transferido para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Desde o fim de semana, o ex-técnico argentino chegou a ter melhora e conseguiu conversar com familiares, mas voltou a piorar e precisou respirar por aparelhos.

Sabella ficou conhecido fora de seu país vencer a Libertadores de 2009 com o Estudiantes, diante do Cruzeiro, em pleno Mineirão. Além disso, quase conquistou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando perdeu por 1 a 0 para a Alemanha, no Maracanã.

O ex-treinador havia sido internado no mesmo dia da morte de Diego Maradona. De acordo com sua família, ele ficou “muito afetado” com a morte do craque.

Os perfis da seleção argentina de futebol, assim como clubes por onde Sabella passou, como Grêmio e Corinthians, lamentaram a morte do ex-técnico.

“Alejandro Sabella nos deixou hoje. O argentino vestiu o nosso manto em 1985 e 86, tendo conquistado o bi-campeonato gaúcho nestes anos. Um meia criativo, aprendeu a valorizar e dominar os espaços com o mestre Espinosa. Desejamos forças à familia, amigos e fãs neste momento”, diz a mensagem do Grêmio.

O Corinthians lamenta a morte do técnico Alejandro Sabella. Vice-campeão mundial com a seleção da Argentina em 2014, ele foi auxiliar de Daniel Passarella em 2005, ano do nosso quarto título do @Brasileirao. Nossas condolências à família, amigos e fãs do futebol. pic.twitter.com/gLfPvj1fpz — Corinthians (@Corinthians) December 8, 2020

“O Corinthians lamenta a morte do técnico Alejandro Sabella. Vice-campeão mundial com a seleção da Argentina em 2014, ele foi auxiliar de Daniel Passarella em 2005, ano do nosso quarto título do Brasileirão. Nossas condolências à família, amigos e fãs do futebol”, postou o clube paulista.

#ProfundoDolor La @afa, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, ex entrenador de @Argentina, y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/U0NKEZxuv2 — AFA (@afa) December 8, 2020

No Twitter da seleção argentina, Claudio Tapia, presidente da AFA (Asociación del Fútbol Argentino), equivalente à CBF (Confederação Brasileira de Futebol), disse que “lamenta profundamente” o falecimento e enviou abraços aos familiares e entes queridos do ex-técnico da Argentina.

Carreira

Alejandro Sabella começou como jogador no River Plate, nos anos 1970. Com boa técnica individual, ganhou títulos e mais tarde foi atuar na Inglaterra, pelas equipes do Sheffield e Leeds United. Voltou para a Argentina para ser campeão novamente com o Estudiantes. Passou pelo Grêmio, atuando ao lado de Renato Gaúcho, em 1985 e 1986, e foi bicampeão gaúcho. A carreira de jogador encerrou em 1989.

A carreira de treinador iniciou como assistente de Daniel Passarella, trabalhando em clubes como Parma, Monterrey, Corinthians e River Plate. Já como técnico titular, estreou justamente pelo Estudiantes, onde, em 2009, foi campeão da Libertadores, vencendo o Cruzeiro na final.

No ano de 2011 assumiu a seleção argentina, classificando a equipe para a Copa do Mundo de 2014. No Mundial, levou a equipe de Messi até a final contra a Alemanha, onde foi derrotado por 1 x 0, na prorrogação.

