Os tenistas mais experientes do Brasil têm também a companhia de juvenis, que integram o Time Guga. “Queríamos fazer um negócio diferente. A ideia era juntar os melhores juvenis do Brasil, de 10 a 18 anos, como os meninos do Time Guga, com os profissionais para treinarem sob o mesmo teto. Ao mesmo tempo, trazer os grandes executivos do País para estarem perto dos tenistas profissionais para ver como é uma pré-temporada dos nossos pupilos”, explica Márcio Torres, empresário de alguns dos principais tenistas do Brasil.

O objetivo desta pré-temporada também é aproximar os atletas de potenciais patrocinadores, principalmente após um ano difícil para os tenistas, que passaram meses sem receber premiações dos torneios devido à pandemia. “O Bruno (Soares) vai levar os filhos, o Rogerinho também. É a oportunidade do cara trabalhar e estar com a família. Vamos juntar o útil ao agradável no mesmo lugar”, diz Torres.