Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (8) 4.347 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 81 óbitos, ocorridos entre 28 de novembro e 8 de dezembro. O total de casos confirmados é de 354.683 e o de óbitos, 7.316. Os recuperados são 327.381 (92% dos casos). A atualização teve ainda 233 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 53 anos);

Alegrete (homem, 62 anos);

Alvorada (mulher, 35 anos);

Alvorada (mulher, 47 anos);

Araricá (mulher, 58 anos);

Arroio do Meio (mulher, 71 anos);

Bagé (mulher, 93 anos);

Boa Vista do Buricá (mulher, 78 anos);

Cachoeirinha (homem, 60 anos);

Campo Bom (homem, 77 anos);

Campo Bom (mulher, 48 anos);

Canoas (mulher, 47 anos);

Catuípe (mulher, 54 anos);

Caxias do Sul (homem, 38 anos);

Caxias do Sul (homem, 51 anos);

Caxias do Sul (mulher, 60 anos);

Caxias do Sul (mulher, 78 anos);

Crissiumal (homem, 81 anos);

Erechim (mulher, 86 anos);

Esteio (homem, 59 anos);

Estrela (homem, 91 anos);

Farroupilha (homem, 71 anos);

Glorinha (homem, 69 anos);

Glorinha (mulher, 77 anos);

Guaíba (mulher, 80 anos);

Guaporé (mulher, 21 anos);

Guaporé (homem, 91 anos);

Guarani das Missões (homem, 52 anos);

Jaguari (homem, 78 anos);

Nova Boa Vista (homem, 82 anos);

Nova Pádua (mulher, 83 anos);

Novo Hamburgo (homem, 61 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 65 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 72 anos);

Osório (mulher, 78 anos);

Palmares do Sul (mulher, 64 anos);

Palmeira das Missões (mulher, 86 anos);

Panambi (homem, 75 anos);

Passo Fundo (homem, 53 anos);

Paulo Bento (homem, 70 anos);

Pejuçara (homem, 58 anos);

Pelotas (mulher, 75 anos);

Pelotas (homem, 87 anos);

Pelotas (mulher, 90 anos);

Pelotas (homem, 92 anos);

Porto Alegre (homem, 56 anos);

Porto Alegre (homem, 55 anos);

Porto Alegre (homem, 60 anos);

Porto Alegre (mulher, 77 anos);

Porto Alegre (homem, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 80 anos);

Porto Alegre (mulher, 68 anos);

Porto Alegre (mulher, 77 anos);

Porto Alegre (mulher, 76 anos);

Porto Alegre (homem, 86 anos);

Porto Alegre (homem, 37 anos);

Porto Alegre (mulher, 77 anos);

Porto Alegre (mulher, 89 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 80 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 94 anos);

Porto Alegre (mulher, 91 anos);

Rio Grande (homem, 33 anos);

Rosário do Sul (mulher, 86 anos);

Santa Cruz do Sul (mulher, 58 anos);

Santiago (mulher, 88 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 74 anos);

Santo Antônio das Missões (homem, 73 anos);

São Lourenço (mulher, 75 anos);

São Sepé (homem, 69 anos);

Sapiranga (homem, 52 anos);

Sapiranga (homem, 71 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 67 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 63 anos);

Tupanciretã (mulher, 77 anos);

Uruguaiana (mulher, 65 anos);

Uruguaiana (mulher, 43 anos);

Vacaria (mulher, 74 anos);

Venâncio Aires (homem, 62 anos);

Viamão (mulher, 38 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 2

Água Santa – 10

Agudo – 9

Alegrete – 1

Alegria – 1

Almirante Tamandaré do Sul – 2

Alpestre – 11

Alto Feliz – 6

Alvorada – 19

Amaral Ferrador – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 8, 2020

Vacinas no RS

O governador Eduardo Leite fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta terça-feira (8), depois de uma reunião de três horas com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e outros governadores, para esclarecer questões acerca do processo de vacinação contra o coronavírus no Estado. Embora tenha manifestado confiança na liderança do Ministério da Saúde no processo de aquisição e de distribuição das doses, Leite garantiu que o Estado não fugirá da responsabilidade, caso o governo federal retarde a tomada de decisão.

“Temos confiança de que o Ministério da Saúde irá liderar esse programa, e isso é o correto, a considerar a tradição do PNI (Programa Nacional de Imunizações), um patrimônio do Brasil. Não faz sentido abrir disputa entre os Estados. No entanto, tenho responsabilidade com o povo gaúcho, com 11,5 milhões de pessoas, e não fugiremos dela. Diante da politização de um tema que deve ser enfrentado com caráter eminentemente técnico, demos início a um processo de negociação diretamente com Instituto Butantan, e encaminhamos expediente manifestando interesse na aquisição de vacinas para os profissionais de saúde do RS”, destacou o governador.

