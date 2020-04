Notícias Os ônibus do transporte coletivo com menos de cinco passageiros por viagem não estão circulando à noite em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Medida é causada por redução drástica na demanda pelo serviço. (Foto: Arquivo/EPTC)

Desde esta sexta-feira (17), os ônibus do transporte coletivo que transportam menos de cinco passageiros durante todo o itinerário deixaram de circular durante a noite em Porto Alegre. O motivo é a redução drástica na procura pelo serviço, como reflexo das medidas restritivas de enfrentamento ao coronavírus. Já algumas linhas com maior demanda passaram a adiantar horários da madrugada, a partir das 19h30min.

Passageiros que utilizam o transporte durante a noite devem consultar, por meio da pesquisa origem e destino, qual linha e horário que mais se adequa a sua necessidade. Os últimos horários de cada linha podem ser consultados por meio do aplicativo “Tri” ou em tabela disponibilizada pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) no site www.eptc.com.br.

Editado pela prefeitura, o decreto municipal 20.542/2020 autoriza a redução da oferta entre 10% e 70% do total das viagens da tabela oficial do dia de operação. Com a nova medida, a diminuição nos horários está em 46,6%, ou seja, cerca de 55% da oferta de transporte coletivo continuam em circulação, conforme regras estabelecidas pela própria administração municipal.

“A escolha é difícil, mas é preciso uma medida para que os ônibus continuem em circulação”, explica o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello. “O desatendimento previsto com a redução é de menos de 1% do total de passageiros transportados atualmente. Sem receitas extratarifárias, a única saída é adequar os horários conforme a demanda.”

Ainda segundo ele, essa adaptação garante o transporte público a quem necessita desse tipo de locomação para atividades essenciais, sem que se deixe de observar as questões de segurança relativas à pandemia de Covid-19.

Desde o início desta semana, a ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros) negocia com a EPTC ajustes na operação para otimizar o sistema, tendo em vista o agravamento da crise do setor na capital gaúcha ao longo das últimas semanas.

Linhas com redução de horários

– 255, 344, 345, 346, 347, 349, 361, 375, 394, 397, 429, 433, 436, 439, 441, 470, 473, 476, 491, 492, 525, 671, 2572, 2573, 3441, 3442, 3762, 3984, 4382, 4944, 4951, A14, A348, A360, A952, A953, A99, A991, M98, 149, 165, 173, 176, 177, 178, 184, 186, 187, 188, 195, 244, 250, 251, 262, 264, 266, 268, 272, 274, 282, 284, 286, 289, 2441, 2531, 2541, 2682, 2701, 2741, 2801, 2802, 2811 e 2821;

– A09, A141, A17, A19, A288, A69, A74, A85, A87, C80, M10, M68, R10, 171, 179, 209, 210, 211, 510, 520, 605, 608, 610, 611, 613, 614, 615, 620, 621, 624, 627, 631, 632, 633, 637, 650, 652, 654, 656, 659, 661, 662, 665, 701, 703, 704, 715, 718, 731, 4321, 6204, 6531, 6612, 7041, 7052, B09, B25, B51, B55, M21, M31, M52 e TR61.

As linhas com parte do atendimento realizado pelos chamados “Madrugadões” vão iniciar mais cedo. Além disso, em razão da ausência de passageiros, a linha C4 (que fazia o programa “Balada Segura”), passa a ser atendida pela C2.1.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias