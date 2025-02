Geral Os planos e as reações de militares brasileiros diante das ameaças e ações de Trump contra aliados

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Forças Armadas do Brasil realizam exercício de adestramento com participação de militares chineses e norte-americanos durante a Operação Formosa, em 2024. (Foto: Sargento Dias/Marinha do Brasil)

O exército e a polícia da Colômbia estão em busca de recursos para manter o combate aos guerrilheiros do ELN e aos dissidentes das Farc bem como aos narcotraficantes do Clã do Golfo. O corte da ajuda americana ao país – suspenso por 90 dias – e a perspectiva de que o governo de Gustavo Petro deixe de receber os US$ 400 milhões que os EUA enviaram ao país para operações militares na selva ameaça paralisar a frota de helicópteros Black Hawks, usados para transportar operações especiais. Ações estão sendo suspensas, facilitando a vida do crime organizado.

Aliado às ameaças de Trump à Dinamarca, um aliado da OTAN, e à soberania canadense e do Panamá despertaram a atenção de militares brasileiros e de integrantes da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa da Câmara dos Deputados. Antes de tudo, acredita-se que a nova administração americana afetará o relacionamento militar do Southcom, o comando sul-americano, e suas relações com as Forças Armadas do Caribe e da América do Sul.

Durante seu comando, a general Laura Richardson chegou a defender um Plano Marshall para a região como forma de fechá-la à influência chinesa. Mais do que negar esse caminho, Trump sinaliza para a retirada do dinheiro americano que servia a muitos desses países. E onde o dólar sai, o yuan entra. Era o que Richardson dizia. As prioridades americanas serão outras, como o combate às drogas e o uso de Guantánamo para guardar imigrantes ilegais, inclusive brasileiros.

O tom assertivo da nova diplomacia americana pode, de acordo com militares ouvidos pela coluna, levar à revisão de parcerias. Embora não haja nada de concreto que afete as relações com o Brasil no campo da Defesa. Mas as especulações começaram. Entre os cenários vislumbrados pelos militares brasileiros ouvidos pela coluna está o de possíveis ameaças à soberania do País, o que forçaria o Brasil a buscar soluções militares cada vez mais autônomas em relação a potências extrarregionais. Mas isso tem um custo. E não é pequeno.

Veteranos da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), disse que diversificar fornecedores “é positivo”. Para ele, a situação brasileira é diferente da colombiana. Primeiro, porque não há bases americanas no País – o governo Bolsonaro permitiu que a inteligência dos EUA operasse em Roraima, quando Washington buscou derrubar Maduro. Depois, porque “há pouco recurso americano no Brasil”. “Nós compramos (O Exército adquiriu, em 2024, 12 Black Hawks dos EUA por US$ 960 milhões). Temos helicópteros de fabricação americana e não americanos no País”, afirmou, em referência à prática de leasing adotada pela Colômbia.

É nesse contexto que surge, para os militares, um novo momento para convencer as lideranças civis da importância de projetos como o Prosub – com sua frota de submarinos convencionais e um nuclear –, o MTC-300 (Míssil Tático de Cruzeiro com alcance de 300 quilômetros) e a aquisição de um sistema de artilharia de média altura. As assessorias parlamentares das Forças aguardam a definição da composição das Comissões de Relações Exteriores e Defesa da Câmara e do Senado para voltarem a defender previsibilidade dos gastos na área e dinheiro para projetos estratégicos para a nossa soberania.

A lógica por trás desse movimento é uma só: e, se depois do Canal do Panamá, for a vez da Amazônia? Para o coronel Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, do Centro de Estudo Estratégico do Exército, o Prosub e o MTC-300 são “um bom começo” para garantir a capacidade antiacesso/negação de área (A2/AD) para nossas forças. Permitiria negar o uso do mar e alvejar potenciais adversários antes de chegarem ao território nacional.

Enquanto o Exército e a Marinha aguardam para saber com quem falar nas comissões do Congresso, o comandante da Força Aérea, brigadeiro Marcelo Damasceno, tem uma reunião marcada com parlamentares para esta semana. Deve tratar da Alada, a nova empresa da Força para cuidar de projetos aeroespaciais, e das prioridades de investimentos da Aeronáutica. Nas três forças há um consenso sobre a necessidade de deixar muito claro à sociedade brasileira a visão delas em relação à mudança do cenário geopolítico internacional.

Para muitos oficiais generais, o País poderá ser obrigado a buscar um nível de autonomia, termos soluções autônomas em relação a potências extrarregionais que, talvez, o Brasil não tenha tido até então. O posicionamento da política americana sob Trump em relação à América do Sul pode obrigar o Brasil a assumir novas responsabilidades como liderança regional. A dependência americana, porém, se manteria. “É muito, muito difícil substituir a indústria do ocidente. Causaria um terremoto técnico e doutrinário. muita coisa teria que mudar, a um preço enorme”, disse o coronel Paulo Filho.

Quando a Guerra Fria acabou e os americanos tentavam entender o seu lugar no mundo, Joseph Nye descreveu em um artigo de 19 páginas o que chamou de soft power: uma estratégia de se obter poder e prestígio sem o uso da força. Naquela época, os americanos já temiam o declínio da nação e pensavam que o protecionismo seria a melhor saída, livrando-se de compromissos externos. Mas tanto então como agora, é possível afirmar, como Nye fez, o quão contraproducente pode ser essa resposta. “Se a mais poderosa nação falhar em sua liderança, as consequências para a estabilidade internacional podem ser desastrosas.”

Ainda mais em um mundo em que, como Henry Kissinger dizia já em 1975, se torna cada vez mais independente na economia, nas comunicações e nas aspirações humanas. Em 1990, Nye alertou que “a atual negligência dos EUA em relação ao fraco Terceiro Mundo podia reduzir a sua capacidade de influenciar as suas políticas” sobre temas como fluxo migratório, drogas e contrabando. Propôs o soft power como um modo mais atraente – e eficaz – de exercício do poder em relação aos meios tradicionais, como o uso da força. Trata-se de uma lição aprendida pela China.

Trump parece jogar tudo isso no lixo. Aposta nas ameaças explícitas à soberania de países aliados, no porrete das taxas e na estrutura militar, um dos poucos campos em que o poder americano – a capacidade de fazer coisas, controlar outros e obrigá-los a fazer o que de outra forma não fariam – permanece quase inconteste. Diante desse cenário, o que permitirá o Brasil ter um destino diferente do Panamá? É este o desafio que se coloca diante da Defesa e de nossos representantes. (Marcelo Godoy/Estadão Conteúdo)

2025-02-10