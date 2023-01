Notícias Os robôs para trade em criptomoedas realmente funcionam?

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

De uma forma geral, o investimento em ativos financeiros requer duas coisas: conhecimento e tempo. Sem conhecer esses ativos, não estaremos fazendo investimentos, mas sim apostas. E, sem tempo, poderemos deixar que ótimas oportunidades passem. No mercado de criptomoedas, isso é ainda mais verdadeiro.

Novos criptoativos surgem de maneira constante e, alguns deles, trazem retornos que superam os 1.000% de valorização. Mas para localizar esses criptoativos, acompanhar a sua evolução ao longo dos meses e aproveitar os melhores momentos para compra ou venda, o investidor precisaria de muito tempo diante de uma tela com análises. Felizmente, existe um recurso que automatiza todo esse processo: os robôs de negociação.

Os robôs de negociação, também conhecidos como robôs para trade ou bots de trade, são programas de inteligência artificial que realizam envios de ordens de compra e venda de um determinado ativo – nesse caso, criptoativos. Esses programas são disponibilizados por empresas que atuam de intermediário entre os donos dos criptoativos e a corretora pela qual as criptomoedas foram compradas. Um exemplo de empresa intermediária é a plataforma de bots de criptomoedas 3Commas, cujas ferramentas possuem integração com as maiores corretoras internacionais.

Como os robôs para trade funcionam?

Os robôs para trade podem ser vistos como um empregado inteligente. Em outras palavras, apesar de sua inteligência, os robôs de negociação precisam de comandos. Com base nesses comandos, os bots executarão determinadas ações.

Para que essas instruções sejam seguidas, é estabelecida uma comunicação entre a plataforma de bots de trade e a corretora que disponibiliza o acesso ao mercado de criptomoedas. Essa ligação, em termos mais técnicos, é possível graças à Interface de Programação de Aplicativos, comumente conhecida pela abreviatura API. Por meio dela, os robôs para trade podem realizar diversas análises técnicas de maneira extremamente rápida e contínua, todos os dias, durante as 24 horas.

Esse ritmo de análise, que tem por finalidade a execução de compra e venda de criptomoedas conforme as possibilidades do mercado, é impossível para os investidores. Mais especificamente, esses bots de negociação eliminam alguns fatores que influenciam, de maneira perigosa, a ação de um investidor durante uma negociação.

A neutralidade dos robôs para trade nas negociações

Assim como ocorre no tradicional mercado de ações e fundos imobiliários, ou mesmo no mercado Forex, uma negociação feita com base em fatores emocionais ou meros achismos podem arruinar o patrimônio dos investidores. Esses fatores humanos são deixados de lado pelos robôs para trade, que operam unicamente conforme as instruções programadas, sem influências externas.

Os bots de trade são indicados para todos os investidores?

À primeira vista, os bots de trade são um recurso de automação indispensável para todos os investidores. Entretanto, é preciso mencionar que esses robôs têm programações que, por vezes, podem ser mais custosas que benéficas para os negociadores.

Os investidores devem ter em mente um dos princípios mais básicos do mercado financeiro: a administração dos riscos. Esses riscos, em um mercado tão volátil quanto o de criptomoedas, são ainda maiores. Dessa forma, uma estratégia mais ousada seguida pelo robô de trade pode ser muito arriscada para o investidor, portanto, mais perigosa.

Em outras palavras, embora os bots de criptomoedas sejam uma ferramenta que poupa o tempo dos investidores, usar essa ferramenta sem o pleno conhecimento de como funciona o mercado de criptoativos e das funções desses robôs pode significar a ruína do investimento feito.

Logo, como e quando escolher um bot de criptomoedas?

As vantagens proporcionadas por um bot de criptomoedas são incontestáveis. Suas desvantagens, no entanto, também precisam ser consideradas com o mesmo nível de importância.

Caso você tenha plena consciência sobre o funcionamento do mercado de criptomoedas, esteja consciente sobre os seus riscos, e queira levar a “carreira” de investidor em criptoativos a sério, vale a pena procurar uma ferramenta que facilite o processo de varredura do mercado para executar as negociações.

A partir do instante em que você considerar necessário o acesso a essa ferramenta, pesquise as plataformas de bots de criptomoedas disponíveis. Nessa pesquisa, avalie as funcionalidades oferecidas, bem como as corretoras com as quais essa plataforma se conecta (por meio da API), segurança e privacidade dos dados, idioma (caso você prefira o português) e os planos.

Na 3Commas, os investidores podem escolher entre quatro planos, do gratuito ao avançado, todos livres de comissões. Cada plano, logicamente, tem o seu pacote de vantagens, que aumentam conforme a subida de nível. As diferenças nas vantagens estão, sobretudo, no trading manual e no trading automático.

Agora que você já conhece um pouco mais sobre os robôs para trade, e sabe que funcionam (desde que sejam bem escolhidos e o investidor conheça todos os riscos envolvidos), vale a pena se aprofundar no tema. Com as informações necessárias obtidas, você, em breve, poderá automatizar o processo de negociação de criptomoedas, e aumentar as chances de sucesso nesse mercado tão volátil.

