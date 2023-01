Esporte No Al-Nassr, Cristiano Ronaldo terá maior salário da história do futebol

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

CR7 deixa os craques do Paris Saint-Germain para trás com um salário astronômico. (Foto: Reprodução)

Depois de semanas cheio de dúvidas sobre seu futuro em campo, Cristiano Ronaldo já encontrou uma nova casa no Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa inglesa, o português receberá cerca de 174 milhões de libras (R$ 1 bilhão) por temporada para jogar no Al-Nassr. Com isso, o astro do clube deixa os craques do Paris Saint-Germain para trás com um salário astronômico.

Além disso, a presença de Cristiano Ronaldo pode atrair empresas de comunicação em busca do direito de transmissão da Saudi Pro League. Neste momento, o Brasil não possui um veículo que transmita os jogos do Al-Nassr e demais equipes do país. A ESPN é detentora dos direitos da Champions League Asiática, torneio que o craque não jogará no início de sua trajetória.

“Esta contratação não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras a serem a melhor versão de si mesmas”, acrescentou Al-Nassr.

Segundo um levantamento da “Forbes”, realizado no último mês de outubro, Kylian Mbappé era o jogador mais bem pago do mundo, recebendo cerca de 128 milhões de dólares (R$ 667 milhões) entre salário do PSG e patrocínios. Na época, Cristiano Ronaldo ocupava “apenas” a terceira colocação enquanto atuava no Manchester United.

Mil gols

Em sua carreira, Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 819 gols marcados somando clubes e seleções. O veterano precisa balançar as redes 181 vezes para alcançar a marca expressiva no futebol. No entanto, o português precisará lidar com uma quantidade menor de jogos em uma temporada em relação ao que se acostumou.

O Campeonato Saudita é comporto por 16 clubes, o que faz com que uma equipe realize apenas 30 jogos por ano na competição. Além disso, o Al-Nassr não se classifica para a Champions League Asiática desde 2019/2020. A equipe do atacante ainda tem a Copa do Rei Saudita, onde o campeão faz apenas quatro partidas.

Reações

Nas redes sociais, vários fãs de CR7 lamentaram a escolha do português pelo Al-Nassr. O principal motivo é o fato de ser um clube pequeno no cenário mundial, algo impensável anos atrás para o atacante.

Em resposta, Cristiano Ronaldo disse estar “ansioso para experimentar uma nova liga de futebol em um país diferente. A visão do Al Nassr Club é muito inspiradora”.

Ídolo de Manchester United e Real Madrid, Cristiano estava sem clube.

