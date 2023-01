Esporte Cristiano Ronaldo encontrará cenário desafiador no Al-Nassr e na Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Cristiano Ronaldo posa com a camisa 7 do Al Nassr. (Foto: Divulgação/Al Nassr)

Anunciado pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vai iniciar sua aventura na Arábia Saudita. Em sua primeira experiência longe da Europa após acumular passagens por Sporting, Manchester United (duas vezes), Real Madrid e Juventus, o atleta encontrará um cenário desafiador no mundo árabe.

Nove vezes campeão nacional, o Al-Nassr ergueu o troféu da Saudi Pro League apenas três vezes neste século (2013/14, 2014/15 e 2018/19). Neste momento, a equipe comandada por Rudi Garcia, treinador com passagem recente pelo Lyon, ocupa a vice-liderança do Campeonato Saudita, mas com um jogo a mais em relação ao Al-Ittihad, que tem dois pontos a menos.

Em sua nova equipe, Cristiano Ronaldo será, sem sombra de dúvidas, o grande astro e personagem. Mas o português não encontrará terra arrasada, pois o elenco dirigido pelo técnico francês possui jogadores bem conhecidos. Além dos brasileiros Anderson Talica, ex-Bahia, e Luiz Gustavo, ex-Seleção Brasileira, o atacante encontrará Aboubakar, autor do gol de Camarões contra o Brasil no Mundial, Pity Martínez, campeão da Libertadores com o River Plate, e o goleiro Ospina, ex-Arsenal.

Recentemente, o Al-Nassr chegou a ser comandado pelo brasileiro Mano Menezes, mas o treinador foi demitido em setembro de 2021 após pouco mais de cinco meses de trabalho e apenas 16 partidas. Com Rudi Garcia consolidado no cargo, o time alcançou a 3ª colocação na última temporada, embora apenas o campeão da Saudi Pro League e da Copa do Rei Saudita tenham conquistado vaga para a Champions League Asiática.

Adversários

O maior adversário de Cristiano Ronaldo será o Al-Hilal, campeão em cinco das últimas seis temporadas. O clube conta com atletas conhecidos da torcida do Flamengo, como Michael e Cuéllar, mas também é a base da seleção da Arábia Saudita, que conquistou uma vitória sobre a Argentina na última Copa do Mundo.

Em 2022/2023, o Al-Shabab é o líder da competição após um terço do Campeonato Saudita ter sido disputado. O clube conta com o meia Krychowiak, que atuou pelo PSG, Éver Banega, ex-jogador da Argentina, e o atacante Carlos, que soma passagem pelo Atlético-MG e é o principal destaque da equipe com seis gols em oito partidas.

Além dos rivais, Cristiano Ronaldo enfrentará Romarinho (ex-Corinthians), Bruno Henrique (ex-Palmeiras) e Marcelo Grohe (ex-Grêmio), destaques do Al-Ittihad; Vitinho, que atuou recentemente pelo Flamengo e é destaque do Al-Ettifaq, é outro jogador entre tantos conhecidos do torcedor brasileiro.

