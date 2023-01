Esporte Daniel Alves é acusado de assédio sexual em boate na Espanha; jogador nega

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Estafe do atleta afirmou já estar tomando "medidas cabíveis" contra as acusações. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Lateral da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, Daniel Alves foi acusado de assédio sexual por uma mulher na Espanha. De acordo com o site espanhol ABC, o fato teria ocorrido em uma boate de Barcelona, na noite da última sexta-feira.

Na primeira postagem após o caso ter sido divulgado, Daniel Alves limitou-se a abordar seu retorno ao Pumas. Assessores do atleta negam as informações e dizem já estarem tomando as medidas cabíveis contra as acusações.

Segundo o portal espanhol, Daniel Alves teria tocado a mulher sem permissão e colocado a mão por dentro das roupas da moça, que acionou a polícia catalã. A mesma ainda teria relatado o ocorrido aos seguranças presentes na festa.

No momento que a moça contou do ocorrido, a equipe da boate acionou o protocolo da câmara municipal contra assédio sexual em ambientes privados para diversão noturna. Ela também avisou as amigas sobre o ocorrido enquanto aguardava a chegada da Polícia. No entanto, quando chegaram, Daniel Alves já havia deixado o espaço.

O site ‘ABC’ diz que as autoridades de Barcelona abriram investigação sobre o ocorrido, e a mulher passou por um exame médico em um hospital próximo. O boletim de ocorrência, no entanto, ainda teria sido formalizado pela vítima.

Ano difícil

Daniel Alves tem 39 anos e viveu um ano de críticas. Ao ser convocado por Tite para a Copa do Mundo, os internautas questionaram a escolha do técnico. Muitos brincaram que o lateral devia algo ao treinador. “Daniel Alves ajudou o Tite a esconder um corpo certamente”, disse um.

Ele chegou a entrar em campo no jogo contra Camarões, única derrota do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. No Instagram, o craque recebeu o apoio da mulher, a modelo Joana Sanz. “Aonde seja, mas com você”, escreveu ela, considerada uma das musas do evento esportivo.

Daniel Alves atualmente tem contrato com o Pumas, do México. Revelado pelo Bahia, o lateral de 39 anos fez história com a camisa do Barcelona e também atuou em grandes clubes, como Sevilla, Juventus, PSG e São Paulo.

Desde setembro do ano passado sem atuar com a camisa da equipe mexicana, Daniel Alves passa por momento conturbado na carreira. No último ano chegou a desmentir publicamente seu clube, que afirmou que ele tinha sofrido uma lesão no joelho. Para se preparar para a Copa do Mundo, utilizou as instalações do Barcelona, seu ex-clube, e no Catar teve atuações criticadas com a seleção brasileira, que acabou eliminada nas quartas de final do torneio.

