1 de janeiro de 2023

Jogador foi alvo de racismo em jogo entre Real Madrid e Valladolid. (Foto: Reprodução/Twitter)

A noite em Valladolid começou com homenagens ao Rei Pelé e poderia ter terminado apenas com a vitória por 2 a 0 do Real Madrid contra os donos da casa, na sexta (30). No entanto, antes ainda do apito final, Vinicius Júnior foi alvo novamente de ataques racistas.

“Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e a LaLiga segue sem fazer nada. Segurei de cabeça erguida e comemorando. No final a culpa é MINHA.”, escreveu Vini Jr. em seu Instagram.

Ao ser substituído por Luka Modric, aos 43 minutos do segundo tempo, Vini foi orientado pelo árbitro José Luís Munuera Montero a sair pela lateral oposta ao companheiro e dar a volta no gramado. Durante sua caminhada, Karim Benzema marcou o segundo gol madridista e definiu o resultado. Nesse momento, o atacante brasileiro estava atrás do gol defendido por Thibaut Courtois, em frente à torcida mais agitada do Valladolid. Ao celebrar, Vinicius passou a ser ostensivamente xingado e vários objetos foram atirados em sua direção. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jogador chutando um desses objetos e Courtois os retirando do gramado.

Nos vídeos é possível ouvir torcedores gritando “mono” para Vinicius, que em espanhol nesse contexto é um insulto e significa “macaco”. Além disso, também se ouve sons de pessoas guinchando como o animal. Antes, ainda quando o jogador caminhava pela lateral, em outro vídeo específico se ouve um torcedor gritando “eres un mono” – na tradução, “(você) é um macaco”.

LaLiga

Vinicius Júnior entende que há complacência de LaLiga diante de tantos episódios de racismo sofridos por ele na competição, já que não há punições severas como suspensões ou exclusões dos envolvidos. O entendimento é que existe apoio ao que tem acontecido e que o Campeonato Espanhol se tornou um local para livre ação de racistas.

Apenas neste ano, Vinicius foi vítima de racismo em um jogo fora de casa contra o Mallorca, em março. Posteriormente, em um programa de televisão de grande audiência na Espanha, outra vez foi alvo de um ataque racista feito por um dos comentaristas. Já no dérbi contra o Atlético de Madrid, em setembro, em meio a polêmicas criadas por causa de suas danças nas comemorações de gol, ofensas racistas foram ouvidas fora e dentro do estádio Cívitas Metropolitano.

Após esse último incidente, uma denúncia feita por LaLiga ao governo espanhol foi realizada. O Ministério Público de Madri arquivou o inquérito alegando que as ofensas “duraram alguns segundos”, aconteceram em contexto de “máxima rivalidade” e não foram “um delito contra a dignidade” do brasileiro.

O Valladolid é presidido por Ronaldo Nazário, que esteve durante todo jogo sentado ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Após a partida, ainda no estádio, não houve repercussão sobre os incidentes racistas envolvendo Vinicius, que vieram à tona mais tarde.

