Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Uruguaio possui 46 milhões de seguidores - o dobro de David Luiz, do Flamengo. (Foto: Divulgação) (Foto: Reprodução)

Com uma carreira vitoriosa e de muito destaque no futebol europeu, com passagens por gigantes como Barcelona e Liverpool, Luis Suárez assinou com o Grêmio neste sábado (31). Conhecido ao redor do mundo, o uruguaio ocupa agora o posto de jogador do futebol brasileiro com mais seguidores no Instagram, superando David Luiz, do Flamengo.

O perfil de Suárez na rede social é seguido por quase 46 milhões de usuários e ocupa o top-20 do mundo entre os jogadores de futebol no quesito.

Dentro do futebol brasileiro, o centroavante uruguaio passa a ser o “intruso” em uma lista ocupada apenas por jogadores do Flamengo. A segunda e a terceira posições do ranking também trazem atletas com carreiras de destaque no futebol europeu marcadas no currículo: David Luiz (23.2 milhões) e Arturo Vidal (19.4 milhões).

Fechando o top-5, aparecem dois jogadores marcantes da atual geração vitoriosa do Flamengo, que coleciona grandes conquistas desde 2019. Na quarta posição, Gabigol, que também passou pelo futebol europeu, conta com 10.5 milhões de seguidores no Instagram. Em quinto lugar, o perfil de Arrascaeta é acompanhado por 6 milhões de usuários.

Clubes

Suárez também tem mais seguidores do que todos os grandes times brasileiros, considerando três das principais redes sociais digitais (Instagram, Facebook e Twitter).

O uruguaio soma um total de 81 milhões de seguidores, conforme levantamento realizado pelo ge. A título de comparação, o Flamengo é o time brasileiro que mais acumula fãs nas redes sociais, com 38 milhões. Ou seja, o uruguaio tem mais que o dobro do Rubro-Negro.

Se adicionado o número de seguidores do Corinthians, o segundo maior do país, e do Grêmio, novo clube do centroavante, Suárez segue na frente. A soma das três equipes é de 72,7 milhões.

Marketing

As ações de marketing são um dos pontos centrais na transação entre Suárez e o Grêmio. Grande parte do salário do atacante será custeado por empresas parceiras do clube, que terão direito de explorar a imagem dele durante os dois anos de vínculo. Tudo isso precisa ser detalhado em contrato, com a concordância do jogador, antes da assinatura do vínculo.

Após vários de negociações, Grêmio e Suárez acertaram os últimos ajustes no contrato antes da assinatura. O Tricolor apresentará o atleta nesta quarta, a partir das 19h30, na Arena.

