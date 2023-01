Brasil Corpo de Pelé é velado no estádio do Santos; enterro do Rei do Futebol ocorre nesta terça

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

O Rei do Futebol conquistou três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira Foto: Divulgação O Rei do Futebol conquistou três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O velório de Pelé iniciou às 10h desta segunda-feira (02), na Vila Belmiro, em Santos. O corpo do Rei do Futebol, que morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, foi transportado do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para o estádio do Peixe na madrugada desta segunda.

O caixão foi posicionado no centro do campo. No gramado, duas tendas foram montadas. A menor é destinada a familiares e ídolos do Santos, com aproximadamente 100 lugares. A outra abriga autoridades e convidados. Antes do início do velório, milhares de fãs já aguardavam para entrar no estádio.

A cerimônia prossegue até as 10h desta terça-feira (03). Depois, um cortejo será realizado pelas ruas de Santos, com passagem pelo canal 6, onde mora dona Celeste, mãe do eterno camisa 10 da Seleção Brasileira.

Nesta terça, o corpo do melhor jogador de futebol de todos os tempos será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, também na cidade do litoral paulista, em ato reservado para familiares.

Para preservar o corpo de Pelé entre a data da morte e o dia do enterro, foi feito um procedimento chamado de tanatopraxia. Popularmente, o processo é conhecido como embalsamento.

O tricampeão mundial morreu por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, onde tratava um câncer no cólon e uma infecção respiratória.

