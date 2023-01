Porto Alegre Guias do IPTU 2023 estarão disponíveis no site da prefeitura de Porto Alegre a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

A prefeitura não enviará guias pelos correios. Outra mudança importante é que a data de pagamento com desconto vai até 8 de fevereiro. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

As guias do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023 estarão disponíveis no site a partir desta segunda-feira (2). O documento também pode ser recebido por e-mail pelos contribuintes que fizerem o seu cadastramento no próprio site ou no APP 156+POA no celular. A prefeitura não enviará guias pelos correios. Outra mudança importante é que a data de pagamento com desconto vai até 8 de fevereiro, dando mais prazo para os contribuintes aproveitarem o abatimento.

Para aqueles que tiverem dificuldade em acessar a internet, a prefeitura capacitou atendentes das suas 17 subprefeituras espalhadas pelas regiões da cidade para darem o suporte necessário na emissão da guia, com atendimento das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

Também oferecerão esse serviço durante todo o mês de janeiro e início de fevereiro o Tudo Fácil Zona Norte, localizado na avenida Assis Brasil, 2611, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e nos sábados, das 10h até as 14h, e a Loja de Atendimento da Fazenda, situada na Travessa Mário Cinco Paus, s/n, Centro Histórico, aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia.

Descontos

O pagamento em cota única com desconto pode chegar até 11% para pessoas físicas e até 9% para pessoas jurídicas, ou seja, além do desconto fixo de 5% para pagamento em cota única, haverá descontos adicionais de 3% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas cujo imóvel não possuir dívidas com o fisco municipal e de até 3% para as pessoas físicas que solicitaram a inclusão do seu CPF em notas fiscais de serviço na Capital.

Desconto para quem tem imóvel sem débitos:

Pessoa física: 3%

Pessoa jurídica: 4%

Desconto para quem colocar o CPF na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

De uma a seis notas fiscais: 1%

De sete a 18 notas fiscais: 2%

Acima de 18 notas fiscais: 3%

— Confira os locais das subprefeituras:

Região 1 – Humaitá – Navegantes

Endereço: avenida Cairú, 721 (terminal de ônibus) – Navegantes

Bairros atendidos: Anchieta, Farrapos, Humaitá, Navegantes, São Geraldo

Região 2 – Noroeste

Endereço: rua Santa Catarina, 105 – Santa Maria Goretti

Bairros atendidos: Boa Vista, Cristo Redentor, Higienópolis, Jardim Floresta, Jardim Itu, Jardim Lindóia, Jardim São Pedro, Passo da Areia, Santa Maria Goretti, São João, São Sebastião, Vila Ipiranga

Região 3 – Leste

Endereço: rua São Felipe, 144 – Bom Jesus

Bairros atendidos: Bom Jesus, Chácara das Pedras, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Jardim Sabará, Morro Santana, três Figueiras, Vila Jardim

Região 4 – Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 1778 – loja 2 – Lomba do Pinheiro

Bairros atendidos: Agronomia, Lomba do Pinheiro

Região 5 – Norte

Endereço: rua Afonso Paulo Feijó, 220 – Sarandi

Bairros atendidos: Sarandi

Região 6 – Nordeste

Endereço: avenida Martim Félix Berta, 2355 – Rubem Berta

Bairros atendidos: Mário Quintana

Região 7 – Partenon

Endereço: avenida Bento Gonçalves, 6670 (Terminal Antônio de Carvalho) – Agronomia

Bairros atendidos: Coronel Aparício Borges, Partenon, Santo Antônio, São José, Vila João Pessoa

Região 8 – Restinga

Endereço: rua Antônio Rocha Meirelles Leite, 50 – 2ª Unidade – Restinga

Bairros atendidos: Restinga

Região 9 – Glória

Endereço: rua Coronel Neves, 555 – Medianeira

Bairros atendidos: Belém Velho, Cascata, Glória

Região 10 – Cruzeiro

Endereço: rua Mariano de Mattos, 889 – Santa Tereza

Bairros atendidos: Medianeira, Santa Tereza

Região 11 – Cristal

Endereço: avenida Copacabana, 1096 – Tristeza

Bairros atendidos: Cristal

Região 12 – Centro-Sul

Endereço: avenida Otto Niemeyer, 3204 (esq. c/ Av. Cavalhada) – Cavalhada

Bairros atendidos: Camaquã, Campo Novo, Cavalhada, Nonoai, Teresópolis, Vila Nova

Região 13 – Extremo-Sul

Endereço: avenida Des. Jorge Mello Guimarães, 12 – Belém Novo

Bairros atendidos: Belém Novo, Chapéu do Sol, Lageado, Lami, Ponta Grossa

Região 14 – Eixo Baltazar

Endereço: avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 / Centro Vida – Sarandi

Bairros atendidos: Passo das Pedras, Rubem Berta

Região 15 – Sul

Endereço: avenida Eduardo Prado, 1921 / Loja 5 – Cavalhada

Bairros atendidos: Aberta dos Morros, Espírito Santo, Guarujá, Hípica, Ipanema, Pedro Redonda,Serraria, Tristeza, Vila Assunção, Vila Conceição

Região 16 – Centro

Endereço: avenida João Pessoa, 1110 – Farroupilha

Bairros atendidos: Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana

Região 17 – Ilhas

Endereço: rua Capitão Coelho – Praça Salomão Pires de Abraão, s/n (Ilha da Pintada) –

Arquipélago

Bairros Atendidos: Arquipélago

