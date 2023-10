Música Os Serranos comemoram 55 anos de carreira em visita à Rádio Liberdade

Na foto, Edson Dutra, Estevão Guedes, Paulo Feijó e Jeferson Braz "Madruga", Evandro Leboutte, da Rádio Liberdade, e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret (D) Foto: Portal O Sul Na foto, Edson Dutra, Estevão Guedes, Paulo Feijó e JeJeferson Braz "Madruga", músicos do Conjunto Musical Os Serranos, Evandro Lebboutte, da Rádio Liberdade e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

O grupo Os Serranos visitou, na manhã desta terça-feira (03), a Rádio Liberdade, da Rede Pampa de Comunicação. O conjunto liderado por Edson Dutra completou 55 anos de carreira no último 20 de setembro.

Os músicos tradicionalistas participaram do programa “Chimarreando com a Liberdade”, apresentado pelo comunicador e diretor, Evandro Leboutte.

A visita foi para a divulgação da gravação do DVD de 55 anos do grupo. O evento acontece no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (05), às 21h. Segundo o conjunto, não existe mais ingressos à venda. O DVD contará com participações especiais de ex-integrantes como Daniel Hack, Walther Morais e Renato Cunha.

A atual formação do conjunto conta com Edson Dutra (acordeon e voz solo, fundador, integra o conjunto desde 1968); Ederson Mello (guitarra e vocal, integra o conjunto desde 2021); Estevão Guedes (acordeon e voz solo, integra o conjunto desde 2020); Jeferson Braz “Madruga” (baixo e voz solo, integra o conjunto desde 2012); Juliano Santos (bateria, integra o conjunto desde 2019); Paulo Feijó (voz solo e baixo, integra o conjunto desde 2019); e Renan Rousado (acordeon, integra o conjunto desde 2023).

Acompanhe a entrevista com Edson Dutra

Qual a melhor memória do início da carreira?

“A melhor memória, eu te diria que foi o rumo certo que nós tomamos em nossa carreira, nossas vidas. E entender que a música gaúcha era realmente um segmento maravilhoso para reafirmação de valores e que pudéssemos nortear na vida primeiro lugar uma cidadania. Fizemos desse ideal cívico e cultural também a nossa vida profissional, trazendo bravos colegas em diversas formações e fazendo da música nossa profissão”, disse o fundador dos Serranos.

Como vocês se sentem sendo representantes da cultura do Rio Grande do Sul?

“Muito honrados. Eu repito essa palavra, porque é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos aqui com o nosso trabalho, letras, músicas, sentido e com as nossas ações, levando a imagem desse estado, que é pujante, guerreiro e ansioso por liberdade, sempre lutou. Isso mostrou na Revolução Farroupilha. Esses ideais que nos forjaram. Estão vivos na nossa consciência”, disse Edson Dutra.

O que esperar do DVD dos Serranos de 55 anos?

“Uma retrospectiva muito grande do nosso trabalho que será trazido pelo mérito, pela consequência positiva do trabalho dos nossos colegas, que fizemos muitas músicas, que fizemos muitos arranjos de muitas músicas. São 31 discos gravados que nós procuramos fazer uma seleção muito criteriosa, trazer para que possamos nesse show de praticamente duas horas, é demostrar tudo nesse repertório, se não tudo, mas pelo menos representar nesse repertório”.

O que é “Os Serranos para o Edson Dutra?

“Minha vida”, completou Edson Dutra.

