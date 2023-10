Política Lula defende cautela sobre mandato para ministros do Supremo

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O petista tem sinalizado, segundo assessores presidenciais, que pretende avaliar melhor o assunto antes de se posicionar publicamente Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem defendido cautela no debate sobre a limitação de mandato para ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). O petista tem sinalizado, segundo assessores presidenciais, que pretende avaliar melhor o assunto antes de se posicionar publicamente.

A ideia de Lula é discutir o tema com ministros do Supremo após se recuperar da cirurgia no quadril. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem defendido a elaboração de um anteprojeto sobre o tema.

Atualmente, não há limite para o mandato de ministros no STF. Eles deixam o Tribunal quando completam 75 anos. O Palácio do Planalto defende que uma nova regra só seja adotada no futuro, não interferindo nos mandatos dos atuais ministros e nem do próximo indicado de Lula para a vaga de Rosa Weber, que se aposentou na semana passada.

A ideia de Pacheco é que o anteprojeto fique pronto até o final deste ano. Os parlamentares da oposição têm defendido mandato de oito anos, como é atualmente o de um senador.

Já os governistas demonstram simpatia com 12 anos. Assim, haveria a possibilidade de um magistrado ter mais independência, já que não atuaria no mandato de um único presidente da República em caso de reeleição.

Em 2009, o então deputado Flávio Dino, hoje ministro da Justiça e cotado para o Supremo, defendeu o período de 11 anos. O Congresso Nacional também avalia mudar a prerrogativa de indicação. Cinco ministros seriam uma escolha do presidente da República, dois da Câmara dos Deputados, dois do Senado Federal e dois do próprio STF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-defende-cautela-sobre-mandato-para-ministros-do-supremo/

Lula defende cautela sobre mandato para ministros do Supremo

2023-10-03