Inter Inter e Fluminense somam 13 titulares acima dos 30 anos

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Gaúchos e cariocas têm uma base de cascudos Foto: Ricardo Duarte/Inter Gaúchos e cariocas têm uma base de cascudos (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Os semifinalistas da Libertadores da América, Inter e Fluminense, contam com 13 jogadores acima de 30 anos. Os gaúchos e cariocas contam com um time bem experiente e, alguns deles, já jogaram até a Copa do Mundo.

Para competições como a Libertadores é comum os times contarem com jogadores de experiência, qualidade e maturidade.

Além disso, os primeiros 90 minutos no estádio Maracanã deram amostras do que poderá ser apresentado no Beira-Rio: futebol bem jogado, competitividade e disputas ríspidas.

Inter

Rochet – 30 anos

Hugo Mallo – 32 anos

Vitão – 22 anos

Mercado – 36 anos

Renê – 31 anos

Johnny – 22 anos

Aránguiz – 34 anos

Mauricio – 22 anos

Alan Patrick – 32 anos

Wanderson – 28 anos

Enner Valencia – 33 anos Fluminense Fábio – 43 anos

Guga – 25 anos

Nino – 26 anos

Felipe Melo – 40 anos

Marcelo – 35 anos

André – 22 anos

Ganso – 33 anos

Arias – 26 anos

Keno – 34 anos

John Kennedy – 21 anos

Cano – 35 anos

