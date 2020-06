Mundo Os serviços de inteligência dos Estados Unidos afirmam que Moscou teria pago talibãs para matar soldados americanos e da OTAN

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Na foto, a Guarda Nacional do Exército dos EUA e da Carolina do Sul. (Foto: Fotos Públicas)

Os serviços de inteligência dos Estados Unidos estão convencidos de que a Rússia discretamente ofereceu recompensas a combatentes próximos ao Talibã para matar soldados americanos ou da Otan no Afeganistão, informou o New York Times.

Essa conclusão remonta há alguns meses, quando os talibãs iniciaram negociações com Washington para acabar com a guerra mais longa dos Estados Unidos, segundo o jornal.

Os americanos e os talibãs assinaram um acordo em 29 de fevereiro, que prevê uma retirada gradual de todas as forças americanas do Afeganistão e negociações de paz entre os insurgentes e o governo de Cabul.

Uma unidade da inteligência militar russa teria distribuído dinheiro a combatentes islâmicos ou criminosos armados próximos ao Talibã, acrescentou o New York Times. A publicação não informou, porém, quantos das 20 mortes de americanos no Afeganistão em 2019 estavam relacionadas a essa operação.

O jornal, que cita altos funcionários em anonimato, afirma que o presidente Donald Trump foi informado sobre a iniciativa e que seus assessores de segurança nacional abordaram o assunto em uma reunião no final de março.

Washington compartilhou sua descoberta com o Reino Unido, cujos soldados também foram alvo da ação de Moscou, informou o jornal.

Altas autoridades americanas e afegãs já haviam mencionado o apoio da Rússia ao Talibã e que uma operação como essa representaria um aumento significativo de seu envolvimento no conflito afegão.

Neste sábado, o governo russo negou a informação do jornal americano. “Estas acusações infundadas e anônimas que afirmam que Moscou está por trás da morte de soldados americanos no Afeganistão já levaram a ameaças diretas contra a vida de funcionários das embaixadas russas em Londres e Washington”, postou no Twitter a missão russa nos EUA.

O grupo fundamentalista, que foi derrubado do poder na invasão americana de 2001 — quando foi acusado de dar abrigo a Osama bin Laden, arquiteto dos atentados terroristas de 11 de setembro daquele ano — também negou a informação.

“Os 19 anos de luta do Emirado Islâmico não têm nenhuma dívida com nenhum organismo de inteligência estrangeiro”, disse o Talibã em comunicado, no qual também afirma que nunca recebeu armas da Rússia.

