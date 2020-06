Na última segunda-feira (22), perto da Casa Branca, manifestantes tentaram derrubar uma estátua equestre de Andrew Jackson, que foi presidente dos EUA na primeira metade do século 19.

O monumento foi pichado com a inscrição “escória assassina” em sua base. Os protestantes tentaram derrubar a estátua com cordas, mas a polícia chegou e impediu a ação.

Manifestantes também derrubaram estátuas do navegador Cristóvão Colombo em diversas partes dos EUA, no início do mês.

Reino Unido

Após manifestantes contra o racismo em Bristol, no Oeste da Inglaterra, terem derrubado a estátua de um traficante de escravos, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, determinou que os monumentos e os nomes das ruas da capital fossem revistos.

Uma estátua de Edward Colston, um homem que ficou rico no século XVII vendendo pessoas escravizadas capturadas na África Ocidental, foi derrubada e jogada no porto de Bristol por um grupo de manifestantes que participavam de um ato pela morte de George Floyd nos Estados Unidos. Um dia depois, o prefeito da cidade, Marvin Rees, afirmou que iria guardar a escultura em um museu.

Segundo o prefeito de Londres, uma comissão irá revisar estátuas, placas e nomes de ruas que têm relação com a rápida expansão da riqueza e do poder de Londres no auge do Império Britânico durante o reinado da rainha Vitória.

“A diversidade da nossa capital é nossa maior força, mas nossas estátuas, nomes de estradas e espaços públicos refletem uma era já passada”, disse Khan, afirmando que algumas estátuas seriam removidas. “É uma verdade desconfortável que a riqueza da nossa nação e da nossa cidade se devam em grande parte ao comércio de escravos. E, embora isso esteja em domínio público, a contribuição de muitas de nossas comunidades para a vida em nossa capital tem sido deliberadamente ignorada.”