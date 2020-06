Os produtores do desenho animado “Os Simpsons” se comprometeram a não ter mais atores e dubladores brancos dublando personagens não brancos do seriado. O breve comunicado divulgado assinado pelos responsáveis pela produção e compartilhado pelo site Deadline afirma: “‘Os Simpsons’ não terá mais atores brancos dublando personagens não brancos”.

A promessa feita pelos executivos ocorre em meio aos debates crescentes em torno de racismo e aos protestos em seguida ao assassinato de George Floyd por um policial na cidade de Mineápolis.

Atualmente em sua 31ª temporada, “Os Simpsons” já foi mais de uma vez alvo de acusações de racismo e xenofobia por conta de sua representação de personagens negros, como Carlton Carlson e Dr. Julius M. Hibbert, ou imigrantes, como o comerciante Apu.

Há alguns anos Apu foi inclusive protagonista de um documentário independente chamado “The Problem With Apu” (“O Problema com Apu”, em tradução literal), que chamava atenção para a representação caricata e preconceituosa do desenho em torno do personagem. Em seguida ao lançamento da obra, o ator Hank Azaria decidiu que não voltaria a dublar o personagem.

A nova política de dublagem de “Os Simpsons” vem à público quase simultaneamente ao anúncio do ator branco Mike Henry de que não voltaria a dublar o personagem negro Cleveland Brown no desenho animado “Family Guy” (“Uma Família da Pesada”, no Brasil). Há alguns dias, as atrizes e dubladoras Jenny Slate e Kristen Bell também divulgaram comunicados se comprometendo a não voltar a dublar personagens não-brancos em suas carreiras.