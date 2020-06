Magazine Autor de “Game of Thrones” diz que quarentena o ajudou a escrever e prevê conclusão de sexto livro da saga para 2021

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

George R.R. Martin diz ter acabado vários capítulos de "The Winds of Winter" nas últimas semanas. (Foto: Reprodução)

O escritor George R.R. Martin disse que o isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus o ajudou a concentrar na escrita do próximo livro da série “Game of Thrones”. O autor de 71 anos escreveu um longo post em seu blog pessoal falando sobre sua produção em quarentena.

No texto, Martin diz que pretende finalizar em 2021 o livro “The Winds of Winter” (“Os Ventos do Inverno”, em tradução literal), sexta obra da saga “As Crônicas de Gelo e Fogo” e inicialmente previsto para 2018.

“O isolamento forçado me ajudou a escrever”, diz Martin no texto. “Estou gastando várias horas diárias em ‘The Winds of Winter’ e fazendo progresso constante.”

“Acabei um novo capítulo ontem, outro há três dias e mais um na semana anterior. Mas não, isso não quer dizer que o livro estará finalizado amanhã ou publicado na semana que vem. Será um livro imenso e ainda tenho muito caminho à frente.” “Tenho dias ruins, nos quais fico desanimado, e dias bons, que me empolgam, mas no geral estou feliz com o rumo que as coisas estão tomando.” Depois ele lamentou o cancelamento, por conta da pandemia, de uma convenção na qual estaria presente na Nova Zelândia, mas disse que tem planos de participar do evento em 2021, já com seu livro finalizado: “Mas há uma coisa boa nisso tudo. A última coisa que preciso agora é uma interpretação que me custe a minha empolgação atual. Posso sempre viajar no ano que vem, quando espero que tanto a Covid-19 e ‘The Winds of Winter’ já estejam encerrados.” A expectativa por parte de muitos dos fãs de “Game of Thrones” é que o próximo livro de Martin tome rumos diferentes das temporadas finais do seriado protagonizado por Emilia Clarke e Kit Harington, alvos de questionamentos enfáticos por parte de espectadores e da crítica especializada.

