Magazine Especial de “Friends” será gravado em agosto após adiamento

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

(Foto: Divulgação)

O aguardado especial que reunirá o elenco de “Friends”, 16 anos após o fim do show, será gravado em agosto após ser adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. A informação foi confirmada por Marta Kauffman, criadora da série que foi ao ar por 10 temporadas entre 1994 e 2004.

“Esperamos poder filmar em agosto, se tudo estiver bem e não houver uma segunda onda (de contaminação) e o estúdio estiver aberto”, destacou Marta em entrevista ao site The Wrap.

O especial marca o reencontro dos seis personagens vividos por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc. As gravações serão realizadas no estúdio original da série, na cidade Burbank, na Califórnia (EUA).

Pistas

Jennifer Aniston e Lisa Kudrow revelaram que sabem pouco sobre a próxima reunião de “Friends” e estão esperando algumas surpresas ao longo do caminho. A declaração foi dada durante uma vídeo chamada entre as duas estrelas.

No início deste ano, o elenco confirmou que eles se reuniriam para um especial não roteirizado em maio, mas as filmagens foram adiadas.

“Eu acho que vai ser muito divertido quando finalmente sairmos e podermos fazer o show de reencontro”, disse Jennifer à Lisa durante a conversa, promovida pela revista Variety. A dupla sugeriu que poderia haver algumas surpresas, situações improvisadas ao lado dos outros membros do elenco. “Nós não sabemos tudo sobre isso”, declarou Lisa.

Diversidade

Marta Kauffman revelou recentemente que se arrepende da falta de diversidade do elenco da série e que gostaria de saber mais sobre o assunto quando começou sua carreira.

Em um painel realizado virtualmente pela ATX TV com outras criadoras de séries, Marta ficou emocionada e chegou a lacrimejar enquanto falou sobre diversidade na televisão.

“Eu gostaria de saber na época o que sei hoje. Eu teria tomado decisões muito diferentes”, disse ela, que também é criadora da série “Gracie & Frankie”, da Netflix, segundo o site PageSix.

“Quero dizer, sempre incentivamos a diversidade em nossa empresa, mas não fiz o suficiente e agora tudo em que consigo pensar é o que posso fazer de diferente? Como posso tocar meu programa de uma nova maneira?”, completou Marta.

Ao longo dos últimos anos, “Friends” se tornou alvo de críticas pela falta de diversidade de seu elenco – os seis protagonistas e a maioria dos principais coadjuvantes são brancos.

O assunto foi recentemente abordado por parte do elenco. “Talvez devesse existir um ‘Friends’ com elenco todo negro ou todo asiático, mas eu estava ciente da falta de diversidade e fiz por anos para que Ross namorasse mulheres de cor”, disse David Schwimmer, que interpretou Ross, ao jornal The Guardian em janeiro.

Lisa Kudrow, que deu vida a Phoebe, também falou sobre o assunto, em maio. Perguntada pelo jornal The Times sobre o que faria diferente na série caso ela fosse gravada nos dias de hoje, Kudrow respondeu: “Não seria um elenco todo branco, é óbvio”.

