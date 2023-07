Saúde Os suplementos podem ajudar na memória e concentração?

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Muitos suplementos nootrópicos que afirmam aumentar o foco e a produtividade contêm uma variedade de ingredientes considerados saudáveis. Foto: Pexels Muitos suplementos nootrópicos que afirmam aumentar o foco e a produtividade contêm uma variedade de ingredientes considerados saudáveis. (Foto: Pexels) Foto: Pexels

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se um suplemento único pudesse aumentar seu desempenho mental – aumentando o estado de alerta e a concentração, eliminando a confusão mental, aguçando sua memória e reduzindo a vontade de procrastinar –, você poderia sentir como se tivesse descoberto um segredo revolucionário para a produtividade.

“Isso é algo que as pessoas têm procurado desde o início da civilização”, diz o neurologista Joshua Cahan.

No entanto, apesar das alegações de muitos fabricantes de suplementos de que suas cápsulas, gomas e pós que aumentam o desempenho cerebral façam exatamente isso – com uma empresa afirmando que sua “pílula inteligente” desenvolve habilidades mentais, como “foco, aprendizado, clareza, melhoria cognitiva, raciocínio lógico, memória, energia e mais” – todos os especialistas com os quais o The New York Times conversou disseram que não tinham conhecimento de evidências convincentes de que um suplemento poderia melhorar a mente dessa forma.

“O cérebro é meio que a fronteira final da ciência médica”, afirma a neurologista Joanna Hellmuth, da Universidade da Califórnia. Enquanto você poderia pedir a um cardiologista um medicamento para melhorar o funcionamento do coração, diz ela, sabe-se muito menos sobre como melhorar o cérebro.

O que há?

Qualquer substância que possa influenciar positivamente as habilidades mentais, seja um medicamento prescrito como o neuroestimulante Adderall ou um suplemento alimentar como o óleo de peixe, costuma ser chamada de nootrópico.

Muitos suplementos nootrópicos que afirmam aumentar o foco e a produtividade contêm uma variedade de ingredientes considerados saudáveis para o cérebro. Esses podem incluir substâncias de plantas, como o Ginkgo biloba ou o cogumelo do leão; nutrientes, como vitaminas B ou colina; aminoácidos, como L-teanina ou taurina; e antioxidantes, como os encontrados em frutas cítricas, ginseng, chá verde e vinho tinto.

Alguns suplementos também contêm cafeína, que, em moderação, pode ajudar na concentração, explica Cahan, embora em excesso possa deixá-lo agitado e reduzir sua capacidade de concentração, dependendo de sua tolerância.

Jessica Caldwell, diretora do Centro de Prevenção ao Alzheimer em Mulheres na clínica Cleveland Clinic, diz que há algumas evidências de benefícios cognitivos no curto prazo para certos ingredientes em suplementos de foco, especialmente para a cafeína. Mas, ela afirma que as formulações em si não foram bem estudadas em ensaios clínicos humanos.

E o foco?

Em vez de recorrer a um suplemento, os especialistas recomendam recorrer aos pilares da saúde geral.

A falta de sono pode afetar seriamente a concentração, portanto, certifique-se de dormir o suficiente, recomenda Hellmuth.

O exercício também está associado a uma melhor saúde cerebral a longo prazo, segundo ela. Autoridades de saúde dos Estados Unidos recomendam pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada e dois dias de atividade de fortalecimento muscular por semana.

Também há algumas evidências de que seguir uma dieta equilibrada, especialmente uma que enfatize frutas e vegetais coloridos, peixes, grãos integrais e verduras, está relacionado a uma melhor saúde cerebral a longo prazo, embora mais pesquisas sejam necessárias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/os-suplementos-podem-ajudar-na-memoria-e-concentracao/

Os suplementos podem ajudar na memória e concentração?

2023-07-18