Cinema Oscar 2023 anuncia filmes indicados; Spielberg bate mais um recorde

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Com a confirmação de Os Fabelmans na lista dos concorrentes a melhor filme, Spielberg soma 12 indicações nesta categoria. Foto: Divulgação Com a confirmação de Os Fabelmans na lista dos concorrentes a melhor filme, Spielberg soma 12 indicações nesta categoria. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A corrida pelo Oscar de 2023 começou oficialmente nesta terça-feira (24), quando os atores Riz Ahmed e Allison Williams anunciaram os indicados de 23 categorias. A cerimônia de entrega da cobiçada estatueta dourada acontece no dia 12 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo lidera a corrida com 11 indicações.

E um dos mais prováveis vencedores deverá ser Steven Spielberg, que conseguiu sua nona indicação como melhor diretor, por Os Fabelmans, mesmo número conquistado por Martin Scorsese – o recordista continua sendo William Wyler, com 12.

Se vencer, receberá seu terceiro Oscar e entrará para o seleto grupo com igual conquista, formado apenas por William Wyler e Frank Capra – o campeão continua John Ford, com quatro vitórias.

E, com a confirmação de Os Fabelmans na lista dos concorrentes a melhor filme, Spielberg, que é um dos produtores, soma 12 indicações nesta categoria, aumentando seu recorde – no ano passado, com West Side Story, ele se tornou recordista entre produtores independentes, ou seja, não ligado a um grande estúdio.

Tornou-se também o primeiro diretor a ser indicado ao Oscar em seis décadas diferentes. A primeira foi por Contatos Imediatos do Terceiro Grau, em 1978. Na sequência vieram Os Caçadores da Arca Perdida (1981) e ET: O Extraterrestre (1982); depois A Lista de Schindler (1993) e O Resgate do Soldado Ryan (1998); Munique, em 2005; Lincoln, em 2012, West Side Story, no ano passado, e agora, com Os Fabelmans.

Filme

– Nada de Novo no Front

– Avatar: O Caminho da Água

– Os Banshees de Inisherin

– Triângulo da Tristeza

– Elvis

– Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

– Os Fabelmans

– Tár

– Top Gun: Maverick

– Entre Mulheres

Diretor

– Ruben Ostlund, por O Triângulo da Tristeza

– Todd Field, por Tár

– Dan Kwan e Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

– Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

– Steven Spielberg, por Os Fabelmans

Ator

– Austin Butler, por Elvis

– Colin Farrell, por Os Banshees de Inisherin

– Brendan Fraser, por A Baleia

– Paul Mescal, por Aftersun

– Bill Nighy, por Living

Atriz

– Cate Blanchett, por Tár

– Ana de Armas, por Blonde

– Andrea Riseborough, por To Levin

– Michelle Williams, por Os Fabelmans

– Michelle Yeoh, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

