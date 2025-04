Colunistas Osmar Terra repudia acordo do MDB para indicar o vice de Lula em 2026

Por Flavio Pereira | 5 de abril de 2025

Deputado Osmar Terra, no plenário da Câmara: “Não aceito essa manobra do MDB com o PT”. (Foto: Divulgação/Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O governo federal trabalha com a possibilidade de que o MDB possa compor formalmente a chapa com Lula. Para a vice, são citados o governador do Pará, Helder Barbalho; a ministra do Planejamento, Simone Tebet; e o ministro dos Transportes, Renan Filho. O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) deixa claro que não aceita este tipo de manobra: “O MDB está fechando um apoio à reeleição de Lula, e oferece nomes para vice-presidente em 2026. Já passei várias vezes por esta situação, sempre fui contra. Estou há 40 anos no partido e tenho que ouvir esta conversa de novo, Quero manifestar meu repúdio a tal tipo de articulação.”

Congresso Nacional aprovou o Dia Nacional do Brega

O País vive uma crise social e econômica sem precedentes. Em meio a tudo isso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal encontraram tempo para aprovar nesta semana o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Brega. A data será celebrada em 14 de fevereiro — dia do nascimento do cantor Reginaldo Rossi, que faleceu em 2013. O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, é de autoria do Deputado Federal Pedro Campos (PSB/PE), e segue para a sanção do presidente da República.

Prefeitos denunciam sonegação de R$ 20 bilhões das mineradoras

A Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (AMIG) realiza, na próxima terça-feira, 8 de abril, a partir das 8h30, a sua 59ª Assembleia Geral, na Câmara dos Deputados. Vai marcar a instalação da nova Diretoria da entidade e a nacionalização oficial da AMIG, que passará a se chamar AMIG Brasil – Associação Brasileira dos Municípios Mineradores. O presidente da AMIG e prefeito de Itabira (MG), Marco Antônio Lage, vai lançar no evento, a campanha nacional que denuncia a sonegação bilionária da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) por parte das mineradoras brasileiras. A iniciativa se baseia em dados do Tribunal de Contas da União (TCU), que apontam para R$ 20 bilhões em tributos sonegados nos últimos anos.

Cancelada homenagem à Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria

Por conta do grave acidente ocorrido na manhã de ontem (4), com um ônibus da UFSM, que levava alunos e professores do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico à cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, com muitas vítimas fatais e feridos, a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Farroupilha, concedida pela Assembleia Legislativa à Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), programada para ocorrer na próxima segunda-feira (7), está momentaneamente cancelada. A decisão, explica o deputado Valdeci Oliveira, “vem em solidariedade e respeito à dor e ao luto das famílias atingidas por esse infortúnio”.

Jantar do Ranking AGAS vai premiar Zildo De Marchi, lenda do setor

A AGAS, Associação Gaúcha de Supermercados apresentará na terça-feira (08) o Ranking Agas 2024. No jantar na Sogipa, a AGAS mostrará os resultados da tradicional pesquisa que ranqueia as maiores companhias gaúchas do setor – em 2023, o setor faturou a cifra recorde de R$ 61,2 bilhões. O encontro na Sogipa faz uma viagem histórica ao retornar ao local da realização da primeira Expoagas, 42 anos atrás. Outra novidade: a edição apresentará do Troféu Moysés Michelon. O empresário (in memoriam) de Bento Gonçalves foi o mentor da realização da primeira edição da feira de negócios. A premiação será oferecida ao empresário Zildo De Marchi, que completará 100 anos em outubro. Fundador da Uniagro Indústria e Comércio de Produtos, ele é presidente da companhia, sendo vice-presidente do Sistema Fecomércio RS e membro vitalício da Confederação Nacional do Comércio.

A volta de Tiago Simon à Assembleia Legislativa

O suplente do MDB, Tiago Simon, deverá assumir uma cadeira na bancada do MDB na Assembleia. Um movimento do MDB deverá indicar o deputado Edvilson Brum para a Secretaria da Agricultura, abrindo vaga no legislativo para que Tiago assuma a cadeira.

Prefeito Maranata acelera ações com foco no meio ambiente, mobilidade urbana e com a justiça social

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, comemora o acordo assinado ontem com a Habitasul, “que traz benefícios concretos para a cidade, e reforça nosso compromisso com o meio ambiente, com a mobilidade urbana e com a justiça social”: “A doação de lotes que vão ajudar a formar o Corredor Ecológico — uma ação estratégica que pode ser utilizada no projeto com o AIIB (Banco Asiático de Investimento), e a autorização para regularizar a situação de 27 famílias da ocupação Moura e Cunha, garantindo mais dignidade e segurança para essas pessoas”, afirma o prefeito.

2025-04-05