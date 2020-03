Cultura OSPA completa 70 anos de história, cultura e muita música

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ OSPA)

Desde a sua estreia, a OSPA nunca parou, nesta segunda-feira (23), a orquestra completou 70 anos de atividades. No dia 23 de março de 1950, a OSPA realizou o seu primeiro concerto no palco do Theatro São Pedro. Sob regência do fundador e primeiro maestro e diretor artístico, Pablo Komlós, os músicos interpretaram obras de Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Paulo Luís Vianna Guedes, Hector Berlioz e Ludwig van Beethoven.

Pablo Komlós deixou a sinfônica em 1978, ano em que faleceu. Após a morte do maestro, a OSPA teve como regentes titulares David Machado, Eleazar de Carvalho, Flávio Chamis, Tulio Belardi, Arlindo Teixeira, Cláudio Ribeiro, Ion Bressan, Isaac Karabtchevsky e Tiago Flores. Em 2015, Evandro Matté assumiu a regência e a direção artística da orquestra. Foi nesse período que a OSPA conquistou pela primeira vez a sede própria, concretizando um sonho antigo da sinfônica.

Além do trabalho da orquestra, a OSPA também realiza projetos educativos, através da Escola de Música da OSPA, e possui um Coro Sinfônico, regido pelo maestro Manfredo Schmiedt. Em 70 anos de história, a OSPA passou por muitos desafios e mudanças. A pandemia do novo coronavírus trouxe mais um deles. Com os concertos suspensos, a OSPA busca mais uma vez se reinventar e se adequar aos cenários adversos para seguir entregando aquilo que mais importa: música de qualidade.

