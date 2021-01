Porto Alegre Ospa destina piano restaurado para a escola de música da instituição

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Instrumento foi utilizado em diversos espetáculos da sinfônica Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa Instrumento foi utilizado em diversos espetáculos da sinfônica. (Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa) Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) iniciou este ano com um importante fomento à educação musical. Um piano da instituição foi restaurado e encaminhado para a Escola de Música da Ospa – Conservatório Pablo Komlós, na Capital.

O instrumento, que por anos integrou alguns dos maiores espetáculos da sinfônica, agora passa a ser utilizado no aprendizado de jovens músicos. O professor e pianista André Carrara avalia que o piano é de “extrema importância não apenas para a escola como para a cidade, que ganha mais um espaço para a música’’.

Carrara destaca a qualidade do instrumento. ‘‘O Blüthner é o único piano que utiliza o sistema aliquot, que, com uma corda extra nas três oitavas, faz com que as notas vibrem por simpatia, garantindo uma sonoridade única e especial”, acrescenta.

Para o diretor da Escola da Ospa, Diego Grendene de Souza, a entrega do instrumento, realizada no dia 5 de janeiro, marca um dia histórico para a Escola de Música da Ospa. “Alunos e professores terão um piano da mais alta qualidade para ensaios e apresentações. É um sonho antigo que se realiza”, afirma.

