Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Novo presidente convocou o setor para superar as prováveis dificuldades que poderão aparecer pelo caminho na busca de um ensino melhor para os gaúchos. Foto: Sinepe RS/Divulgação

Às vésperas de completar 75 anos de história, o Sinepe RS realizou, na noite desta terça-feira (6) a posse da sua nova diretoria para a gestão 2022/2025. Oswaldo Dalpiaz substitui Bruno Eizerik, que deixa o cargo depois de nove anos.

Num discurso marcado pelos votos de união, o novo presidente Dalpiaz convocou o setor para superar as prováveis dificuldades que poderão aparecer pelo caminho na busca de um ensino melhor para os gaúchos. Ele lembrou que “nesta luta, o mais importante é o ser humano, por mais que sejam os investimentos em tecnologia e inovação necessários.”

Mesmo com a mudança na diretoria, o Sinepe RS seguirá sua missão de representar as empresas de ensino privado. Além disso, ser referência no cenário nacional na defesa do ensino privado e inovar serão a busca permanente da nova gestão. “Fomos escolhidos por somos apaixonados pela educação. Nosso esforço e empenho serão impulsionados por esta paixão” disse Dalpiaz.

Conquistas

O ex-presidente Bruno Eizerik deixa a presidência depois de nove anos comemorando muitas conquistas, entre as quais está a nova e moderna sede na avenida Praia de Belas. Há ainda outras como a alteração da lei do Prouni para permitir que os alunos da rende privada também tenham acesso aos recursos, apenas balizado pela renda da família do aluno.

Eizerik também pode celebrar o fato de que o Sinepe RS conseguiu permitir a reabertura das escolas em setembro de 2021, muito antes de alguns outros estados brasileiros. O agora 2º vice-presidente concluiu sua manifestação com a certeza de ter defendido as escolas privadas ao longo deste período.

Diretoria SINEPE/RS Gestão 2022-2025

Diretoria:

Titulares

Presidente: Oswaldo Dalpiaz

1° Vice-Presidente: Nestor Raschen

2º Vice-Presidente: Bruno Elzerik

1° Secretário: Celassi Bernardete Dalpiaz

2° Secretário: Marícia Da Silva Ferri

1° Tesoureiro: Iron Augusto Müller

2º Tesoureiro: Carlos Roberto Milioli

Suplentes:

1º Suplente: Hilário Bassoto

2º Suplente: Ruben Werner Goldmeyer

3º Suplente: Osvino Toillier

4º Suplente: Bárbara Perlin Nissola

5º Suplentes Lauro Francisco Hochscheidt

6º Suplente: Gerso Lopes Paz

7º Suplente: Mauro Alberto Nüske

Conselho Fiscal:

Titulares

Ademar Joenck

Frederico Lobato Arend

André Sträher

Suplentes

1º Suplente: Guilherme Isensce Andrade

2º Suplente: Sérgio Stringhini

3º Suplente: Nelci Naor Senger

