Porto Alegre Dmae interliga trecho final da nova adutora na avenida Oscar Pereira

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Previsão é de concluir a interligação até a noite. O retorno de água nos bairros próximos é esperado na madrugada de quarta-feira (7). Foto: Luciano Lanes / PMPA Previsão é de concluir a interligação até a noite. O retorno de água nos bairros próximos é esperado na madrugada de quarta-feira (7). (Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes / PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com investimento aproximado de R$ 1,3 milhão, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está qualificando o abastecimento para cerca de 10,5 mil moradores dos bairros Belém Velho, Cascata, Glória, Nonoai, Teresópolis e Vila Nova, na Zona Sul. O valor foi aplicado na substituição da adutora de recalque que impulsiona a água desde a Estação de Bombeamento Primeiro de Maio, na avenida Oscar Pereira, até o Reservatório Pedra Redonda, nos altos da rua do Santuário, no bairro Cascata. O último segmento de canalização foi lançado nesta terça-feira (6) na altura do número 5864 da Oscar Pereira.

Para realizar o serviço foi necessário interromper o fornecimento de água para o bairro Cascata desde as primeiras horas da manhã desta terça. A previsão é de concluir a interligação até a noite. O retorno de água é esperado na madrugada de quarta-feira (7).

Acabamentos

Até o início da segunda quinzena de setembro, se as condições climáticas permitirem, devem ser feitos os acabamentos da obra, incluindo a repavimentação da via e dos passeios, além do realinhamento do cordão das calçadas.

Uma pista da avenida Oscar Pereira, na altura do número 5864, está com bloqueio parcial no sentido Centro-bairro para a realização do serviço do Dmae. O local foi sinalizado para auxiliar na operação do tráfego. As informações do trânsito podem ser acompanhadas em tempo real pelo twitter @EPTC_POA.

Tubulação reforçada

A rede antiga foi trocada por uma tubulação de mesmo diâmetro – 315mm, porém polietileno de alta densidade (Pead) mais reforçado para dar conta da pressão da água na rede. A finalidade é evitar as manutenções causadas pelos vazamentos frequentes que acarretavam desabastecimento prolongado para esses moradores.

A situação era ainda mais desfavorável nos meses de verão, tendo em vista a cota elevada do reservatório, situado a uma altitude de 113 metros em relação à estação de bombeamento. O benefício adicional da obra foi a instalação de duas ventosas ao longo da nova adutora, com o objetivo de facilitar a retirada do ar da rede após as interrupções de abastecimento prolongadas.

A obra da nova adutora começou em maio e foi dividida em sete etapas considerando o intenso volume de trânsito na avenida Oscar Pereira e as condicionantes do projeto. Ao todo foram substituídos 858 metros de rede.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre