Mundial Otimista, comissão técnica do Brasil descarta cortes dos lesionados Neymar e Danilo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Atacante e lateral-direito sofreram contusões de tornozelo no jogo de estreia do torneio. (Foto: Divulgação/CBF)

Embora não haja garantia de que o atacante Neymar e lateral-direito Danilo entrem novamente em campo nesta Copa do Mundo devido às lesões que sofreram no jogo de estreia no torneio, a comissão técnica da Seleção Brasileira está otimista com a hipótese de contar novamente com os dois jogadores. E uma decisão já foi tomada: mesmo no pior cenário, não haverá cortes.

Ambos evoluem lentamente e são avaliados dia a dia. Neymar, 30 anos e que atua no Paris Saint-Germain (PSG), sofreu contusão ligamentar no tornozelo direito.

Danilo, 31 anos, teve constatado praticamente o mesmo problema, porém no tornozelo esquerdo – ele próprio passou por situação similar no Mundial de 2018 (Rússia).

Capitão da Juventus e um dos líderes do elenco verde-e-amarelo, ele também iniciou aquela edição da Copa como titular sofreu lesão no quadril às vésperas do segundo jogo, contra a Costa Rica. Em seu lugar entrou Fagner (Corinthians). Quando tinha chances de voltar, após as oitavas-de-final contra o México, acabou contundido novamente – no tornozelo esquerdo.

Mensagens de apoio

Em mensagens nas redes sociais, integrantes da comissão técnica e colegas de equipe compartilharam mensagens motivacionais como “Juntos até o fim” e “Viemos juntos, voltaremos juntos”. Uma das postagens foi feita por Cleber Xavier, auxiliar técnico de Tite.

Neste domingo (27), véspera do duelo contra a Suíça, Danilo esteve no centro de treinamento Al-Arabi pela primeira vez desde contusão ligamentar sofrido no tornozelo direito. No local estão os principais aparelhos de recuperação levados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para Turim (Itália) e depois para Doha (Catar). Já Neymar permaneceu no hotel.

Otimista, a previsão da comissão técnica continua sendo a de contar novamente com o atacante e o lateral-direito titulares à disposição ao menos para as oitavas-de-final – ou seja: eles ficariam de fora por mais três jogos, caso a Seleção avance às quartas-de-final.

Para isso, eles seguem tratamento intensivo no hotel, com fisioterapeutas permanentes ao seu lado e todos cuidados para acelerar a recuperação. Em entrevista à imprensa, o zagueiro Marquinhos e o próprio Tite relataram que os dois lesionados estão “dormindo na fisioterapia”.

Um sinal de que eles não estão para brincadeira foi o pouco tempo que ambos permaneceram no jantar de sábado no hotel da delegação brasileira, antes de voltarem para mais uma sessão de tratamento.

Adversário da vez

Válida pela segunda rodada da primeira fase, a partida contra a Seleção da Suíça está marcada para as 13h desta segunda-feira (horário de Brasília). O Brasil tem 3 pontos e vantagem no saldo de gols, liderando o grupo G – do qual também faz parte o time de Camarões, adversário na próxima sexta-feira (2), às 16h.

Uma provável escalação terá Alisson, Militão (ou Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Rodrygo (ou Fred), Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.

