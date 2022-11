Mundial Tite assume erro com o lateral Danilo, lesionado em estreia da Seleção Brasileira na Copa

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Atleta está fora da primeira fase do torneio, devido a contusão no tornozelo esquerdo. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em meio à expectativa para o segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar (contra a Suíça, nesta segunda-feira, 28), um assunto ainda ainda chama a atenção: as lesões sofridas na partida de estreia (quinta-feira passada, contra a Sérvia) e que deixam de fora da fase inicial do torneio o atacante Neymar e o lateral-direito Danilo.

Em relação a esse último, que permaneceu em campo com uma contusão nos ligamentos do tornozelo esquerdo sofrida no segundo tempo, o técnico Tite acredita que poderia ter agido de forma diferente, ao mesmo tempo em que elogia o comprometimento de cada um para bem da equipe.

Em entrevista coletiva promovida neste domingo (27) pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), ele fez uma autocrítica em relação ao modo com o qual administrou a situação do atleta. Isso porque no momento em que o lateral sentiu, o técnico já havia esgotado o número possível de substituições:

“Em momentos de maior pressão, a tendência do humano é repetir aquilo que tem de segurança. O treinador não vai tirar a segurança dos atletas, pode cometer outros erros, como cometi em relação ao Danilo. Eu deveria ter guardado uma substituição para fazer”.

Neymar

Já no que se refere a Neymar, após a vitória de 2 a 0 sobre os sérvios, Tite havia dito não ter percebido o atacante sentir a lesão ligamentar no tornozelo direito. Ele voltou a falar sobre o tema, mas não classificou como erro da mesma forma como fez em relação a Danilo:

“Eu não vi que Neymar estava machucado, não tivemos essa informação. A informação não chegou a mim e ele procurou continuar no jogo até o momento que caiu, relatando sentir o tornozelo. Ele já estava haviaa 11 minutos sofrendo com o impacto, que não foi maldoso, foi do jogo. Teve, inclusive, o lance de uma falta frontal dura, que fiquei avaliando mas o da lesão foi circunstancial”.

Por fim, Tite fez questão de exaltar os dois jogadores pela entrega que tiveram pelos companheiros na partida, mesmo em situação que comprometia a condição física de cada um. Algo que não seria esquecido pelo treinador, independentemente do resultado.

“Danilo, assim como o Neymar, teve uma grande capacidade de doação à equipe. Isso transcende o lado profissional, porque envolve companheirismo. Então fica o reconhecimento público em relação aos dois. Isso é muito grande, está além do vencer, e isso o Adenor premia”, brinca o comandante, em uma auto-referência pelo prenome (o gaúcho Tite, 61 anos, chama-se Adenor Leonardo Bachi).

Tudo pronto

Neste domingo, a Seleção Brasileira teve o seu último treino antes de enfrentar a Suíça. A partida – válida pela segunda rodada da primeira fase, está marcada para as 13h desta segunda-feira (horário de Brasília).

Provável escalação: Alisson, Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Rodrygo (Fred), Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.

A equipe Canarinho tem 3 pontos e vantagem no saldo de gols, liderando o grupo G – do qual também faz parte o time de Camarões, adversário na próxima sexta-feira (2), às 16h.

