Mundial Entre quatro opções, Tite tentará achar o substituto de Neymar

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tite pode recorrer a um atacante, um meia ou até mesmo um volante sem mudar drasticamente a forma de jogar da Seleção. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As lesões de Neymar e Danilo no segundo tempo da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, na estreia na Copa do Mundo, vai forçar o técnico Tite a mexer na Seleção. O atacante e o lateral-direito estão fora das outras duas partidas na primeira fase, contra Suíça e Camarões. Quem vai substituir os dois nos jogos contra Suíça e Camarões?

No ataque Tite pode recorrer a um atacante, um meia ou até mesmo um volante sem mudar drasticamente a forma de jogar da Seleção.

Um dos favoritos para ficar com a vaga é Rodrygo, o primeiro reserva a entrar na partida contra a Sérvia, junto com Fred. O jogador de 21 anos está acostumado a ocupar faixa de campo semelhante à do camisa 10.

“A gente tem visto ele jogando de falso 9, jogando de 10, jogando “de Neymar” no Real Madrid, tendo a capacidade de jogar do lado esquerdo e lado direito”, disse Matheus Bachi, auxiliar de Tite, no dia da convocação do Brasil para a Copa.

Outra alternativa é recolocar Lucas Paquetá mais à frente, em posição na qual ele já atuou pela Seleção. Com isso, Tite abre uma vaga ao lado de Casemiro, que pode ser preenchida por Fred ou Bruno Guimarães.

No último clássico contra a Argentina, em novembro do ano passado (empate em 0 a 0, em San Juan), Neymar ficou fora por lesão e Tite optou por formação parecida. Na ocasião, em vez de Richarlison o atacante ao lado de Raphinha e Vini Júnior era Matheus Cunha.

Uma outra alternativa – menos provável – é a entrada de Éverton Ribeiro. O meia do Flamengo está mais habituado a jogar pelo lado direito, o que demandaria adaptação dele ou da equipe.

Durante as Eliminatórias, Tite recorreu a Philippe Coutinho em oportunidades em que não teve Neymar. Porém, o jogador do Aston Villa se lesionou antes da Copa e não foi chamado. Roberto Firmino, outro que ficou fora da lista de convocados, também desempenhou essa função ao longo dos últimos anos.

Para a lateral direita, o treinador tem como opção o veterano lateral-direito Daniel Alves. Outra possibilidade é improvisar o zagueiro Éder Militão na posição.

O Brasil lidera o Grupo G da Copa com os mesmos 3 pontos que a Suíça, mas com vantagem no saldo de gols.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundial